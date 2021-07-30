Романцев рассказал о настрое Карпина на матч с французами в 1999-м: «Ну держитесь, петрушки!»

Бывший главный тренер сборной России Олег Романцев рассказал «СЭ», с каким настроем Валерий Карпин выходил на матч с французами в 1999 году. Сборная России сенсационно обыграла действующих чемпионов мира на их поле (3:2), а Карпин забил победный гол.

— Помню, как в 1999-м перед выходом на поле «Стад де Франс», заметив, как французы смотрят на нас и усмехаются, Валерка зло бросил: «Ну держитесь, петрушки!» И сдержал слово — в концовке через все поле рванул к воротам Бартеза и после сказочного паса Илюхи Цымбаларя забил победный гол. Главное, что и в тренерском деле Валерий сохранил тот свой характер, который позволял ему называться игроком с большой буквы. Потому и не помню у него провальных матчей, — рассказал Романцев.

В прошлую пятницу был объявлено, что Карпин стал новым главным тренером сборной России.

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