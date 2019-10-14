Сергей Прядкин: «Победа на Евро? Верю, что мы выступим достойно»

Вице-президент РФС, президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин прокомментировал выход сборной России в финальную часть чемпионата Европы-2020.

— Хорошее, отличное настроение, — сказал Прядкин корреспонденту «СЭ». — Хорошая игра, понравилась всем. А ребятам очень понравилось, что было много болельщиков из России. Артем правильно сказал, что чувствовали себя как дома: звучала на стадионе только наша речь. Как и всегда говорю: слабых команд не бывает, и ребята ко всем соперникам относились добросовестно, никто не делил матчи на легкие и сложные. В оставшихся двух играх не стоит расслабляться: несмотря на выход в финальную часть, нам есть за что побороться. Место в группе имеет важнейшее значение при жеребьевке. Огромное спасибо тренерскому штабу. РФС вместе с лигой со своей стороны сделали для сборной все условия: и календарь, и возможность для тренировок. Хорошо, что все так получилось.

— В стране эйфория, все хвалят сборную за результат и игру. Ей реально побороться за победу на Евро?

— Знаете, есть пессимисты, есть оптимисты... Я — реалист, скажем так. Конечно, ребята будут бороться и пытаться выиграть как можно больше матчей. Посмотрим. Команда у нас очень хорошая, много отличных игроков, сейчас появляется много перспективной молодежи в клубах. Я верю, что мы выступим достойно. (Александр Рогулев)