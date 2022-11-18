Дарья Карпина: «Если мы выиграем у Узбекистана, вряд ли кто-то напишет про чебуреков»

Жена главного тренера сборной России Дарья Карпина рассказала о том, что писали люди в социальных сетях после ничейного результата в товарищеском матче с Таджикистаном (0:0).

— Было очень много написано про Таджикистан. Обзывали футболистов и людей чебуреками, гастарбайтерами. Это абсолютно пренебрежительно и унизительно по отношению к жителям этой страны. Эти слова меня прямо вывели из себя. За это очень стыдно. Понятно, что про нашу сборную много написали. Противно очень.

— Почему наши болельщики так неуважительно себя повели по отношению к Таджикистану?

— Дело не только в болельщиках. Боюсь предположить, что это наша национальная проблема.

— Может ли повториться такая ситуация с Узбекистаном?

— Зависит от того, как сборная России сыграет. Если мы выиграем у Узбекистана, вряд ли кто-то напишет про чебуреков. Абсолютно уверена, что среди моей аудитории нет таких людей, которые способны такое написать. Меня эта ситуация задевает, потому что я в прошлом педагог и много лет прививала детям уважение к людям, — сказала Карпина в интервью «РБ Спорт».

Сборная России проведет товарищеский матч с командой Узбекистана в воскресенье, 20 ноября.