Ольга Голодец поздравила Станислава Черчесова и сборную России с выходом на Евро-2020

Вице-премьер РФ по культуре и спорту Ольга Голодец поздравила сборную России и главного тренера Станислава Черчесова с выходом на чемпионат Европы-2020. В воскресенье, 13 октября, россияне обыграли Кипр в матче отборочного турнира (5:0).

— Поздравляю сборную Россию, ее тренера Станислава Черчесова и всех, кто причастен к этому результату с выходом в финальную часть чемпионата Европы. В этом отборочном цикле сборная продемонстрировала яркий красивый футбол. Это подтвердил и ставший решающим матч со сборной Кипра. Желаем дальнейшего успеха нашей команде, — сказала Голодец.

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