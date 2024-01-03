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Непомнящий уверен, что в ближайшее время сборную России не допустят до соревнований под эгидой УЕФА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный российский футбольный тренер Валерий Непомнящий предположил, что ждет сборную России в 2024 году.

«Не задумывался о будущем сборной России. Что будет, то будет. В ближайшее время нас не допустят до соревнований под эгидой УЕФА. Стоит ли смотреть в сторону Азии? Я против этого. Мы не получим никакой выгоды от этого перехода», — приводит слова Непомнящего «РБ Спорт».

В конце февраля 2022 года российские клубы и сборные отстранили от международных соревнований, проводимых под эгидой ФИФА и УЕФА до дальнейшего уведомления.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-nepomnyashhij-v-blizhajshee-vremya-sbornuyu-rossii-ne-dopustyat-do-sorevnovanij-pod-e-gidoj-uefa/
Валерий Непомнящий
Футбол
Сборная России по футболу
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