Непомнящий уверен, что в ближайшее время сборную России не допустят до соревнований под эгидой УЕФА

Известный российский футбольный тренер Валерий Непомнящий предположил, что ждет сборную России в 2024 году.

«Не задумывался о будущем сборной России. Что будет, то будет. В ближайшее время нас не допустят до соревнований под эгидой УЕФА. Стоит ли смотреть в сторону Азии? Я против этого. Мы не получим никакой выгоды от этого перехода», — приводит слова Непомнящего «РБ Спорт».

В конце февраля 2022 года российские клубы и сборные отстранили от международных соревнований, проводимых под эгидой ФИФА и УЕФА до дальнейшего уведомления.