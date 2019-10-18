Ильзат Ахметов: «В ЦСКА и сборной требования схожи»
Полузащитник сборной России Ильзат Ахметов в интервью «Известиям» отметил, что начинает обретать уверенность в национальной команде. По его словам, требования схожи с тем, что есть в ЦСКА.
— На матч с Кипром вы вышли в основном составе. Насколько уверенно ощущаете себя в национальной команде?
— Потихоньку уверенность приходит. Правда, не могу сказать, что очень хорошо сыграл в первом тайме. Во второй половине игры получилось лучше. Надеюсь, постепенно обрету уверенность.
— Насколько разниться ваша игра в клубе и сборной по позициции и функционалу?
— Схемы чуть другие, но требования схожи.
— Главный тренер сборной Станислав Черчесов жестко критиковал вас после контрольной игры с «Чертаново». Как он отреагировал на игру с Кипром?
— Были определенные подсказки. Но в целом мы выиграли, тренер поздравил всех, и в этот раз обошлось без каких-либо жестких высказываний.
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https://iz.ru/933236/sevastian-terletckii/dziuba-v-pravilnoi-pozitcii-potomu-i-zabivaet