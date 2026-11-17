Миранчук вышел на восьмое место среди лучших бомбардиров сборной России

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на восьмое место в списке лучших бомбардиров в истории сборной России.

30-летний футболист оформил дубль в BetBoom товарищеском матче против Венесуэлы 17 ноября в Краснодаре. Миранчук отличился на 59-й и 75-й минутах, забив свои 14-й и 15-й голы за национальную команду.

По количеству голов полузащитник сравнялся с Дмитрием Сычевым, который также отличился 15 раз. Лучшим бомбардиром в истории сборной России остается Артем Дзюба с 31 мячом.

Миранчук дебютировал за национальную команду 7 июня 2015 года в товарищеском матче с Беларусью (4:2). Встреча с Венесуэлой стала для него 58-й в составе сборной.