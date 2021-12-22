Черышев: «Если у Карпина и Дзюбы есть недопонимание, то они должны решить это между собой»

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев поделился мнением о том, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба перестал играть за сборную России после того, как команду возглавил Валерий Карпин.

— Что думаете о конфликте Карпина с Дзюбой? Надеетесь ли увидеть Артема в составе в стыковых матчах?

— Если у них есть недопонимание, они должны решить это между собой. Думаю, что Дзюба — очень хороший футболист, который способен приносить пользу любой команде. Но решать тренеру, и мы должны его мнение уважать.

— Дзюба — известный юморист. Как вы, человек с несколько другим менталитетом, его шутки воспринимали?

— Мне нравилось, очень смешно.

— Можете вспомнить самую смешную проделку Дзюбы?

— Ой, наверное, лучше не надо!

— А с кем из российских игроков сборной сошлись ближе всех?

— Наверное, с Романом Зобниным. В сборной близко общаемся, обмениваемся впечатлениями обо всем. Рад, что он восстановился после травмы и стал приносить пользу «Спартаку».

В конце сентября нынешнего года Дзюба был включен в расширенный состав сборной России на октябрьские матчи отборочного турнира ЧМ-2022, однако форвард отказался от вызова в национальную команду. По словам 33-летнего форварда, он не считал, что находился в оптимальной форме для игры за сборную. Футболист ни разу не поучаствовал в сборах национальной команды после того, как главным тренером стал Валерий Карпин.

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