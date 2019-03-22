12:48 | Футбол — Сборная России

Георгий Джикия: "Проиграли Бельгии из-за собственных ошибок"

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Защитник сборной России Георгий Джикия - о матче со сборной Бельгии (1:3) в отборочном турнире Евро-2020

- Так получилось, проиграли матч. Сами виноваты, допустили много ошибок и поплатились за них, - сказал Джикия в интервью пресс-службе сборной. - Эпизод, когда я выбил мяч из пустых ворот? Обычный эпизод, просто как-то задержался на линии ворот и подстраховал. Ничего более. Результат Казахстана? Не могу сказать, что он меня удивили. Нормально. Завтра подробно начнем смотреть их, готовиться к матчу. А так, конечно, знаю эту сборную, видел их матчи.

 

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Чемпионат Европы-2020: расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

Казахстан - Россия: 24 марта 2019, онлайн-трансляция матча отборочного турнира Евро-2020, начало - 17.00 (мск)

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