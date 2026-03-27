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27 марта, 08:35

Овчинников: «Звонит Бородюк: «Акинфеев не хочет ехать на чемпионат Европы»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
Сергей Овчинников и Игорь Акинфеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Экс-вратарь «Локомотива» и сборной России Сергей Овчинников, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, как уговорил Игоря Акинфеева поехать на Евро-2012.

— Периодически слышим от разных людей: «Акинфеев — средний вратарь». Для вас эти люди ничего не понимают в футболе?

— Да. Почему все зарубежные тренеры, которые видели Акинфеева, повторяют: «Счастье для России — иметь такого вратаря»? Это говорил и Хиддинк, и Адвокат, и Капелло. Ставят Игоря на уровень мировых звезд. Ни от одного тренера я не слышал, что Акинфеев — средний голкипер.

— Что бы ни говорил Адвокат, а выпускал Малафеева.

— Игорь был травмирован.

— Мы проверяли — уже восстановился.

— Вспоминаю, там была история. Сижу дома, звонит Саша Бородюк: «Акинфеев не хочет ехать на чемпионат Европы».

— Это 2012-й?

— Да. Были у Игоря какие-то сомнения. Вот Бородюк и просит: «Попробуй его уговорить». Я отправляюсь в «Балчуг», где живет сборная. Подхожу к Акинфееву: «У меня может нарисоваться работенка в сборной, а ты отказываешься...» — «Ладно, поеду». Он только восстановился после травмы.

— Так что ж Адвокат не выпускал?

— У меня с Диком сложились шикарные отношения. Еще с игровых времен. Высоко меня ценил как вратаря, приглашал к себе в «Рейнджерс». Последний матч в истории стадиона Кирова — это «Зенит» Адвоката встречался с «Динамо», где я стоял в воротах. Сыграли 0:0. Не успели уйти с поля — выехали экскаваторы, начали все крушить. Иду мимо Дика, улыбается: «Когда же ты закончишь?!»

— Так что с Акинфеевым?

— Игорь поехал на Евро. Я с Диком обсуждал ситуацию, он интересовался моим мнением. Говорил: «Я все понимаю, Акинфиев — это Акинфеев. Но играть будет Слава».

— Объективно — Малафеев в тот момент был лучше?

— Игорь выдал шикарный матч накануне Евро. Мы разгромили Италию 3:0. Тут у Дика закрались сомнения — кого выпускать? Но все равно поставил на Малафеева. Все переплелось: травма Игоря, Слава из «Зенита», Дик тоже, рядом еще и Фурсенко...

— Без вас Акинфеев поехал бы на чемпионат Европы?

— Не знаю. Может, и уговорили бы.

Сергей Овчинников.Сергей Овчинников: «Жириновский предлагал вступить в ЛДПР»

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Игорь Акинфеев
Сергей Овчинников (футбол)
Евро-2012
Сборная России по футболу
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