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Египет — Россия: прогноз и коэффициенты на товарищеский матч

Египет и Россия сыграют в товарищеском матче 28 мая
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

BetBoom матч сборных Египта и России пройдет в четверг, 28 мая. Встреча пройдет в Каире (Египет) на стадионе «Миср». Стартовый свисток — в 21.00 по московскому времени.

Товарищеские матчи. Сборные. .
28 мая, 21:00. Cairo International Stadium (Каир)
Египет
1:0
Россия

Прогноз на матч

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин назвал Египет самым серьезным соперником россиян за последнее время.

«Египет уже вступает в ту стадию, когда он практически готов к чемпионату мира. Это самый серьезный соперник. Это одна из последних товарищеских игр, где тренер будет проверять на полную катушку своих футболистов перед чемпионатом мира. Поэтому в этой игре сборной России будет очень тяжело.

А как будет мотивировать Валерий Георгиевич Карпин команду — здесь надо уже отдать ему на откуп. Сезон закончился. Ты понимаешь, что надо отдохнуть, а нужно ехать играть за сборную. Но это всегда честь и достоинство — играть за сборную. И вот здесь уже дело тренера — как футболистов мотивировать.

Тренер сборной России по футболу Николай Писарев отметил, что Египет, скорее всего, будет играть основным составом, что станет для российской сборной серьезной проверкой.

«Участник чемпионата мира. Не так много у нас таких матчей, когда команда должна быть уже в боевом составе, в готовности, потому что не за горами старт чемпионата мира. Я уверен, что будет полный стадион. И такой ажиотаж как раз нужен нашим ребятам, чтобы попробовать себя на фоне хорошего соперника. Давно мы не играли с такими командами, не в домашней обстановке».

Коэффициенты букмекеров

Букмекеры с небольшим перевесом считают фаворитами россиян: котировка на победу сборной России — 2.55, успех Египта — 2.75. Ничья идет за 3.25.

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