Обляков о новой форме сборной: «Главное узнать партнера, чтобы понять, куда отдать пас»

Полузащитник сборной России Иван Обляков оценил новую форму национальной команды.

21 сентября сборная представила новую форму, дизайн которой посвящен гимну РФ.

— Насколько новая форма придает новых эмоций? Когда выходите на матч в новой форме, какие эмоции?

— Эмоции обычные, как и перед игрой. Когда видишь герб, не важно, какая форма. Высшего заряда быть не может. Еще и слова гимна на форме. В любом случае, главное — узнать своего партнера по форме, чтобы понять, куда дать пас.

В рамках осеннего сбора национальная команда России по футболу проведет три BETBOOM товарищеских матча: 29 сентября примет Иран в Казани, 3 октября сыграет с Намибией в Екатеринбурге, а 6 октября — с Нигерией в Нижнем Новгороде.

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