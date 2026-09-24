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Иван Обляков оценил новую форму сборной России

Обляков о новой форме сборной: «Главное узнать партнера, чтобы понять, куда отдать пас»

Давид Петросян
Корреспондент отдела футбола

Полузащитник сборной России Иван Обляков оценил новую форму национальной команды.

21 сентября сборная представила новую форму, дизайн которой посвящен гимну РФ.

— Насколько новая форма придает новых эмоций? Когда выходите на матч в новой форме, какие эмоции?

— Эмоции обычные, как и перед игрой. Когда видишь герб, не важно, какая форма. Высшего заряда быть не может. Еще и слова гимна на форме. В любом случае, главное — узнать своего партнера по форме, чтобы понять, куда дать пас.

В рамках осеннего сбора национальная команда России по футболу проведет три BETBOOM товарищеских матча: 29 сентября примет Иран в Казани, 3 октября сыграет с Намибией в Екатеринбурге, а 6 октября — с Нигерией в Нижнем Новгороде.

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Иван Обляков
Сборная России по футболу
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