Сборная России U-15 разгромила сборную Таджикистан со счетом 7:0

Юношеская сборная России U-15 крупно обыграла сверстников из Таджикистана в первом матче в рамках осеннего учебно-тренировочного сбора — 7:0.

Владислав Лисов открыл счет на 15-й минуте. Во втором тайме вышедший на замену Матвей Родионов оформил покер. Также отличились Игорь Калюжный и Александр Ольховский, реализовавший пенальти.

27 и 28 сентября сборные России и Таджикистана проведут еще два матча в формате 8х8. Обе встречи начнутся в 14.00 по московскому времени.