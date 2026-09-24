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Россия U-15 — Таджикистан U-15: счет и результат товарищеского матча 24 сентября 2026

Сборная России U-15 разгромила сборную Таджикистан со счетом 7:0

Руслан Минаев

Юношеская сборная России U-15 крупно обыграла сверстников из Таджикистана в первом матче в рамках осеннего учебно-тренировочного сбора — 7:0.

Владислав Лисов открыл счет на 15-й минуте. Во втором тайме вышедший на замену Матвей Родионов оформил покер. Также отличились Игорь Калюжный и Александр Ольховский, реализовавший пенальти.

27 и 28 сентября сборные России и Таджикистана проведут еще два матча в формате 8х8. Обе встречи начнутся в 14.00 по московскому времени.

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