Черчесов заявил, что не жалеет о невызове Дзюбы

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сказал, что не жалеет о решении не вызывать в команду нападающего «Зенита» Артема Дзюбу.

«Нет, не жалею по поводу невызова Дзюбы, но решение далось мне нелегко, — цитируют Черчесова «РИА Новости». — В том, чтобы вести с Артемом разговоры за жизнь, не было никакой надобности и возможности. Посовещавшись со своими помощниками, мы приняли решение и постарались его максимально быстро донести до игрока, чтобы он мог спокойно готовиться к предстоящему матчу, не думая при этом, как на все случившееся с ним отреагировали в сборной. Именно поэтому ему просто позвонили от моего имени и озвучили решение».

Дзюба не получил вызов в сборную после скандала с публикацией интимного видео в интернете. Без него сборная России сыграла вничью с Молдавией (0:0) в товарищеском матче, а затем уступила Турции (2:3) и Сербии (5:0).