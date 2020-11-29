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Черчесов заявил, что не жалеет о невызове Дзюбы

15:34
Станислав Черчесов. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
Станислав Черчесов. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сказал, что не жалеет о решении не вызывать в команду нападающего «Зенита» Артема Дзюбу.

«Нет, не жалею по поводу невызова Дзюбы, но решение далось мне нелегко, — цитируют Черчесова «РИА Новости». — В том, чтобы вести с Артемом разговоры за жизнь, не было никакой надобности и возможности. Посовещавшись со своими помощниками, мы приняли решение и постарались его максимально быстро донести до игрока, чтобы он мог спокойно готовиться к предстоящему матчу, не думая при этом, как на все случившееся с ним отреагировали в сборной. Именно поэтому ему просто позвонили от моего имени и озвучили решение».

Дзюба не получил вызов в сборную после скандала с публикацией интимного видео в интернете. Без него сборная России сыграла вничью с Молдавией (0:0) в товарищеском матче, а затем уступила Турции (2:3) и Сербии (5:0).

Дополнительная информация:

https://euro2020.ria.ru/20201129/cherchesov-1586838892.html

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