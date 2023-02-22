Алаев надеется, что сборная России проведет два товарищеских матча весной

Вице-президент РФС Александр Алаев надеется, что сборная России сможет провести два товарищеских матча этой весной.

— С кем будет товарищеский матч?

— Есть переговоры с Ираном, официальная переписка с Ираком, — сказал Алаев. — Мне добавить нечего. Надеюсь, что сборная сыграет два матча.

16 февраля стало известно, что сборная России может сыграть против Ирана 22 или 23 марта. 21 февраля появилась информация о том, что сборная Ирака пригласила Россию на матч в марте.