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Алаев надеется, что сборная России проведет два товарищеских матча весной

Микеле Антонов
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Вице-президент РФС Александр Алаев надеется, что сборная России сможет провести два товарищеских матча этой весной.

— С кем будет товарищеский матч?

— Есть переговоры с Ираном, официальная переписка с Ираком, — сказал Алаев. — Мне добавить нечего. Надеюсь, что сборная сыграет два матча.

16 февраля стало известно, что сборная России может сыграть против Ирана 22 или 23 марта. 21 февраля появилась информация о том, что сборная Ирака пригласила Россию на матч в марте.

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Сборная России по футболу
Александр Алаев
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