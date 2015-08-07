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7 августа 2015, 11:20

Вячеслав Колосков: "Совмещение постов Слуцким в сборной России и ЦСКА будет не совсем эффективным"

Михаил ДУХОВНЫЙ
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков сообщил, что в ближайшее время должен собраться исполком РФС, который должен утвердить кандидатуру Леонида Слуцкого на посту главного тренера сборной России. По словам функционера, утверждаться будет не только кандидатура наставника ЦСКА, но и его контракт с национальной командой.

– Результат покажет, нужно ли будет вести речь о продлении контракта на условии работы Слуцкого только на одном посту, – приводит "Р-Спорт" слова Колоскова. – Будет положительный результат – значит, необходимости пересматривать что-то не будет. Результат определит и дальнейшую судьбу сборной, и судьбу Слуцкого. Но я хотел бы внести ясность, что в соответствии с уставом РФС назначение тренера – это прерогатива исполкома. Думаю, что в ближайшее время должен собраться исполком РФС, который должен утвердить кандидатуру Слуцкого. Более того, было решение двух последних исполкомов, что утверждаться будет не только кандидатура главного тренера, но и его контракт.

С моей точки зрения, совмещение постов будет не совсем эффективно. У Слуцкого просто не останется времени для того, чтобы заниматься проблемами сборной. Своих проблем хватает, и, по сути дела, он будет видеть игроков, только когда ЦСКА будет встречаться в чемпионате России с командой, где есть кандидаты в сборную, или что-то посмотрит по телевидению. Четыре дня сборов перед, например, такой ответственной игрой, как против сборной Швеции, - это крайне мало. Но что есть, то есть, надо подыскать помощников Слуцкому, чтобы они могли в каждодневном режиме отслеживать уровень готовности футболистов, их мотивацию, желание играть. Очень важно сформировать правильный тренерский штаб, который состоял бы из единомышленников Слуцкого и авторитетных людей, которые могли бы определить уровень готовности футболистов. Не исключаю, что Слуцкий попросит помогавшего Гусу Хиддинку Александра Бородюка присоединиться к нему, у нас есть еще Сергей Семак с Сергеем Овчинниковым, которые прошли школу Фабио Капелло и знают футболистов.

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Источник: http://rsport.ru/football/20150807/852279985.html
Сборная России по футболу
Вячеслав Колосков
Леонид Слуцкий
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