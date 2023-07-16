Суперкубок: если верить протоколу, «Зенит» грубо нарушил регламент. Но это не так

Если обратить внимание на данные протокола матча за OLIMPBET Суперкубок России «Зенит» — ЦСКА (0:0, пенальти — 5:4), то можно решить, что сине-бело-голубые нарушили регламент турнира и должны понести серьезное наказание.

На самом деле ничего криминального не произошло — кто-то (судья или сотрудник) некорректно внес данные.

В регламенте Суперкубка-2023 говорится, что «в ходе турнира разрешается замена 5 (пяти) футболистов в каждой из команд, участвующих в турнире, но с соблюдением следующего требования: в целях предупреждения возникновения задержек во время матча у каждой команды будет не более 3 (трех) возможностей сделать замены в игровое время матча, а замены, выполненные в перерыве матча, не учитываются в числе возможностей замен».

По протоколу на сайте РФС «Зенит» использовал не три, а четыре возможности — на 63-й, 77-й, 89-й и 90-й минутах, когда на замены вышли Андрей Мостовой, Иван Сергеев, Алексей Сутормин, Дмитрий Васильев, а также Зелимхан Бакаев.

На самом же деле замена Ду Кейроса, Вячеслава Караева и Густаво Мантуана должна была считаться как использование одной возможности в одном слоте, а не двух возможностей в двух. Появление на поле Бакаева чуть задержалось из-за травмы Мантуана, игра до выхода российского футбола не возобновлялась, пока бразильца не вывезли за пределы поля. Но это не другой слот — никакого нарушения со стороны зенитовцев в данном случае нет.