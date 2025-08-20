«Велес» арендовал нападающего «Торпедо» Сысоева

«Торпедо» объявило об уходе нападающего Егора Сысоева в аренду в «Велес». Соглашение рассчитано до конца сезона-2025/26. При этом игрок может вернуться в «Торпедо» в зимнее трансферное окно.

В феврале 2025 года Сысоев перешел в «Торпедо» из второй команды «Спартака». Он сыграл за черно-белых в одном матче и не отметился результативными действиями.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 25 тысяч евро.