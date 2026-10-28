Экс-тренер молодежки «Спартака» Мелешин возглавил «Челябинск»
«Челябинск» объявил о назначении главным тренером Алексея Мелешина.
С 50-летним специалистом подписали контракт до конца сезона с опцией продления на год.
С начала 2026 года Мелешин был главным тренером молодежной команды «Спартака». До этого он также тренировал «Спартак-2». Тренер работал в системе красно-белых с 2011 года.
Мелешин сменил в «Челябинске» Романа Пилипчука, об отставке которого клуб объявил 27 октября.
После 15 туров «Челябинск» с 15 очками занимает 12-е место в Первой лиге. 31 октября команда дома сыграет против «Шинника» в дебютном матче под руководством Мелешина.
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Источник: ФК «Челябинск»
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Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Нижний Новгород
|16
|14
|1
|1
|48-15
|43
|
2
|Сочи
|15
|10
|2
|3
|26-15
|32
|
3
|Торпедо
|15
|8
|4
|3
|27-12
|28
|
4
|Урал
|15
|8
|4
|3
|25-11
|28
|
5
|Спартак Кс
|16
|8
|4
|4
|22-16
|28
|
6
|Велес
|17
|8
|4
|5
|21-20
|28
|
7
|Шинник
|15
|5
|8
|2
|20-15
|23
|
8
|Волга
|17
|6
|4
|7
|22-23
|22
|
9
|Уфа
|15
|5
|6
|4
|18-15
|21
|
10
|Ротор
|15
|5
|4
|6
|23-18
|19
|
11
|Арсенал
|16
|5
|4
|7
|19-33
|19
|
12
|Ленинградец
|16
|4
|5
|7
|15-26
|17
|
13
|Челябинск
|15
|4
|3
|8
|19-26
|15
|
14
|Енисей
|16
|3
|5
|8
|16-33
|14
|
15
|Нефтехимик
|16
|4
|1
|11
|11-24
|13
|
16
|КАМАЗ
|15
|3
|4
|8
|19-27
|13
|
17
|СКА-Хабаровск
|16
|3
|4
|9
|20-28
|13
|
18
|Текстильщик
|16
|2
|5
|9
|12-26
|11
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|30.10
|18:00
|Велес – Спартак Кс
|1 : 1
|30.10
|20:15
|Нижний Новгород – Арсенал
|4 : 0
|31.10
|14:00
|Ленинградец – Енисей
|3 : 0
|31.10
|16:00
|Волга – Текстильщик
|1 : 1
|31.10
|16:00
|Нефтехимик – СКА-Хабаровск
|0 : 2
|1.11
|16:00
|КАМАЗ – Торпедо
|- : -
|1.11
|16:00
|Ротор – Уфа
|- : -
|1.11
|16:00
|Челябинск – Шинник
|- : -
|1.11
|17:00
|Сочи – Урал
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Вячеслав Грулев
Нижний Новгород
|17
|
|
Амур Калмыков
Спартак Кс
|14
|
|
Рамазан Гаджимурадов
Челябинск
|9
|П
|
|
Артем Соколов
Нижний Новгород
|8
|
|
Игорь Горбунов
Арсенал
|5
|
|
Николай Калинский
Нижний Новгород
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Иллой-Айет Эммерсон
Ротор
|13
|1
|5
|
|
Ярослав Гребенкин
СКА-Хабаровск
|7
|1
|4
|
|
Кирилл Исаев
Ленинградец
|11
|1
|4
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