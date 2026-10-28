Экс-тренер молодежки «Спартака» Мелешин возглавил «Челябинск»

«Челябинск» объявил о назначении главным тренером Алексея Мелешина.

С 50-летним специалистом подписали контракт до конца сезона с опцией продления на год.

С начала 2026 года Мелешин был главным тренером молодежной команды «Спартака». До этого он также тренировал «Спартак-2». Тренер работал в системе красно-белых с 2011 года.

Мелешин сменил в «Челябинске» Романа Пилипчука, об отставке которого клуб объявил 27 октября.

После 15 туров «Челябинск» с 15 очками занимает 12-е место в Первой лиге. 31 октября команда дома сыграет против «Шинника» в дебютном матче под руководством Мелешина.

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