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Алексей Мелешин стал главным тренером Челябинска в Первой лиге

Экс-тренер молодежки «Спартака» Мелешин возглавил «Челябинск»

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Челябинск» объявил о назначении главным тренером Алексея Мелешина.

С 50-летним специалистом подписали контракт до конца сезона с опцией продления на год.

С начала 2026 года Мелешин был главным тренером молодежной команды «Спартака». До этого он также тренировал «Спартак-2». Тренер работал в системе красно-белых с 2011 года.

Мелешин сменил в «Челябинске» Романа Пилипчука, об отставке которого клуб объявил 27 октября.

После 15 туров «Челябинск» с 15 очками занимает 12-е место в Первой лиге. 31 октября команда дома сыграет против «Шинника» в дебютном матче под руководством Мелешина.

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Источник: ФК «Челябинск»
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Алексей Мелешин
Первая лига
ФК Челябинск
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«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Сочи»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Сочи»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Уфа»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Уфа»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Енисей»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Енисей»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Волга»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
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Пилипчук покинул пост главного тренера «Челябинска»

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Нижний Новгород 16 14 1 1 48-15 43
2
 Сочи 15 10 2 3 26-15 32
3
 Торпедо 15 8 4 3 27-12 28
4
 Урал 15 8 4 3 25-11 28
5
 Спартак Кс 16 8 4 4 22-16 28
6
 Велес 17 8 4 5 21-20 28
7
 Шинник 15 5 8 2 20-15 23
8
 Волга 17 6 4 7 22-23 22
9
 Уфа 15 5 6 4 18-15 21
10
 Ротор 15 5 4 6 23-18 19
11
 Арсенал 16 5 4 7 19-33 19
12
 Ленинградец 16 4 5 7 15-26 17
13
 Челябинск 15 4 3 8 19-26 15
14
 Енисей 16 3 5 8 16-33 14
15
 Нефтехимик 16 4 1 11 11-24 13
16
 КАМАЗ 15 3 4 8 19-27 13
17
 СКА-Хабаровск 16 3 4 9 20-28 13
18
 Текстильщик 16 2 5 9 12-26 11
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32 тур
33 тур
34 тур
30.10 18:00 Велес – Спартак Кс 1 : 1
30.10 20:15 Нижний Новгород – Арсенал 4 : 0
31.10 14:00 Ленинградец – Енисей 3 : 0
31.10 16:00 Волга – Текстильщик 1 : 1
31.10 16:00 Нефтехимик – СКА-Хабаровск 0 : 2
1.11 16:00 КАМАЗ – Торпедо - : -
1.11 16:00 Ротор – Уфа - : -
1.11 16:00 Челябинск – Шинник - : -
1.11 17:00 Сочи – Урал - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Вячеслав Грулев
Вячеслав Грулев

Нижний Новгород

 17
Амур Калмыков
Амур Калмыков

Спартак Кс

 14
Рамазан Гаджимурадов
Рамазан Гаджимурадов

Челябинск

 9
П
Артем Соколов
Артем Соколов

Нижний Новгород

 8
Игорь Горбунов
Игорь Горбунов

Арсенал

 5
Николай Калинский
Николай Калинский

Нижний Новгород

 5
И К Ж
Иллой-Айет Эммерсон
Иллой-Айет Эммерсон

Ротор

 13 1 5
Ярослав Гребенкин
Ярослав Гребенкин

СКА-Хабаровск

 7 1 4
Кирилл Исаев
Кирилл Исаев

Ленинградец

 11 1 4
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