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В «Урале» рассказали, почему Селихов забил штрафной: «Он уже полгода остается после тренировок»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Директор «Урала» Роман Орещук прокомментировал «СЭ» гол голкипера команды Александра Селихова в матче 15-го тура Первой лиги против «Челябинска».

На 87-минуте при счете 1:1 Селихов исполнил штрафной удар, отправив мяч в верхний угол. Гол вратаря позволил екатеринбуржцам выйти вперед — 2:1.

Мяч Селихова стал для «Урала» победным — команда обыграла «Челябинск» со счетом 3:1.

«Я сначала вообще не понял, зачем он пошел бить, и меня переполняли негативные эмоции. Пять минут до конца игры, еще играть и играть, а если бы не попал, могла бы быть контратака на пустые ворота. Рисковать нельзя в таких моментах.

Но, как оказалось, это Сергей Николаевич Юран его заставил пойти бить. Селихов уже полгода остается после тренировок и бьет вратарям через стенку. Буквально позавчера забил три из трех. Поэтому это не спонтанное, а целенаправленное решение Сергея Николаевича.

Саша не подкачал и ударил ровно так, как бил на тренировках. Я об этом не знал и узнал только в раздевалке. Более того, как я понял, был даже договор, что в последние пять минут и пенальти вроде было доверено бить Селихову», — сказал Орещук «СЭ».

32-летний Селихов выступает за «Урал» с 2025 года. До этого он играл за московский «Спартак».

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Александр Селихов
Роман Орещук
Первая лига
ФК Урал
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Селихов о своем голе со штрафного: «Теперь называйте меня Рожерио Сени»

«Нефтехимик» в меньшинстве упустил победу над «Ленинградцем» в матче Первой лиги
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Нижний Новгород 15 13 1 1 44-15 40
2
 Сочи 15 10 2 3 26-15 32
3
 Торпедо 15 8 4 3 27-12 28
4
 Урал 15 8 4 3 25-11 28
5
 Спартак Кс 15 8 3 4 21-15 27
6
 Велес 16 8 3 5 20-19 27
7
 Шинник 15 5 8 2 20-15 23
8
 Волга 16 6 3 7 21-22 21
9
 Уфа 15 5 6 4 18-15 21
10
 Ротор 15 5 4 6 23-18 19
11
 Арсенал 15 5 4 6 19-29 19
12
 Челябинск 15 4 3 8 19-26 15
13
 Енисей 15 3 5 7 16-30 14
14
 Ленинградец 15 3 5 7 12-26 14
15
 Нефтехимик 15 4 1 10 11-22 13
16
 КАМАЗ 15 3 4 8 19-27 13
17
 СКА-Хабаровск 15 2 4 9 18-28 10
18
 Текстильщик 15 2 4 9 11-25 10
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1.11 00:00 Велес – Спартак Кс - : -
1.11 00:00 Волга – Текстильщик - : -
1.11 00:00 КАМАЗ – Торпедо - : -
1.11 00:00 Ленинградец – Енисей - : -
1.11 00:00 Нефтехимик – СКА-Хабаровск - : -
1.11 00:00 Нижний Новгород – Арсенал - : -
1.11 00:00 Ротор – Уфа - : -
1.11 00:00 Сочи – Урал - : -
1.11 00:00 Челябинск – Шинник - : -
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ЖК
Г
Вячеслав Грулев
Вячеслав Грулев

Нижний Новгород

 17
Амур Калмыков
Амур Калмыков

Спартак Кс

 14
Рамазан Гаджимурадов
Рамазан Гаджимурадов

Челябинск

 9
П
Артем Соколов
Артем Соколов

Нижний Новгород

 8
Игорь Горбунов
Игорь Горбунов

Арсенал

 5
Николай Калинский
Николай Калинский

Нижний Новгород

 5
И К Ж
Иллой-Айет Эммерсон
Иллой-Айет Эммерсон

Ротор

 13 1 5
Кирилл Исаев
Кирилл Исаев

Ленинградец

 10 1 4
Илья Сафронов
Илья Сафронов

Челябинск

 13 1 4
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