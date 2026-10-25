В «Урале» рассказали, почему Селихов забил штрафной: «Он уже полгода остается после тренировок»

Директор «Урала» Роман Орещук прокомментировал «СЭ» гол голкипера команды Александра Селихова в матче 15-го тура Первой лиги против «Челябинска».

На 87-минуте при счете 1:1 Селихов исполнил штрафной удар, отправив мяч в верхний угол. Гол вратаря позволил екатеринбуржцам выйти вперед — 2:1.

Мяч Селихова стал для «Урала» победным — команда обыграла «Челябинск» со счетом 3:1.

«Я сначала вообще не понял, зачем он пошел бить, и меня переполняли негативные эмоции. Пять минут до конца игры, еще играть и играть, а если бы не попал, могла бы быть контратака на пустые ворота. Рисковать нельзя в таких моментах.

Но, как оказалось, это Сергей Николаевич Юран его заставил пойти бить. Селихов уже полгода остается после тренировок и бьет вратарям через стенку. Буквально позавчера забил три из трех. Поэтому это не спонтанное, а целенаправленное решение Сергея Николаевича.

Саша не подкачал и ударил ровно так, как бил на тренировках. Я об этом не знал и узнал только в раздевалке. Более того, как я понял, был даже договор, что в последние пять минут и пенальти вроде было доверено бить Селихову», — сказал Орещук «СЭ».

32-летний Селихов выступает за «Урал» с 2025 года. До этого он играл за московский «Спартак».