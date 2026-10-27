Пилипчук покинул пост главного тренера «Челябинска»
«Челябинск» объявил об уходе Романа Пилипчука с поста главного тренера команды. Контракт с 59-летним специалистом расторгнут по обоюдному согласию.
Также клуб покинули помощники Романа Пилипчука: Дмитрий Мичков и Иван Пилипчук.
Пилипчук возглавлял «Челябинск» с 2024 года. Под его руководством команда впервые за 32 года вышла в Первую лигу. В сезоне-2026/27 «Челябинск» набрал 15 очков в 15 матчах и занимает 12-е место в турнирной таблице.
Ранее Пилипчук также тренировал «Шериф», «Целе», вторую команду «Спартака», минское «Динамо», работал в сборной Таджикистана до 21 года и других клубах.
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Источник: Сайт ФК «Челябинск»
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|13
|1
|1
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|40
|
2
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|15
|10
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|3
|26-15
|32
|
3
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|15
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|3
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|28
|
4
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|25-11
|28
|
5
|Спартак Кс
|15
|8
|3
|4
|21-15
|27
|
6
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|16
|8
|3
|5
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|27
|
7
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|15
|5
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|23
|
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|7
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|21
|
9
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|15
|5
|6
|4
|18-15
|21
|
10
|Ротор
|15
|5
|4
|6
|23-18
|19
|
11
|Арсенал
|15
|5
|4
|6
|19-29
|19
|
12
|Челябинск
|15
|4
|3
|8
|19-26
|15
|
13
|Енисей
|15
|3
|5
|7
|16-30
|14
|
14
|Ленинградец
|15
|3
|5
|7
|12-26
|14
|
15
|Нефтехимик
|15
|4
|1
|10
|11-22
|13
|
16
|КАМАЗ
|15
|3
|4
|8
|19-27
|13
|
17
|СКА-Хабаровск
|15
|2
|4
|9
|18-28
|10
|
18
|Текстильщик
|15
|2
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|10
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|1.11
|00:00
|Велес – Спартак Кс
|- : -
|1.11
|00:00
|Волга – Текстильщик
|- : -
|1.11
|00:00
|КАМАЗ – Торпедо
|- : -
|1.11
|00:00
|Ленинградец – Енисей
|- : -
|1.11
|00:00
|Нефтехимик – СКА-Хабаровск
|- : -
|1.11
|00:00
|Нижний Новгород – Арсенал
|- : -
|1.11
|00:00
|Ротор – Уфа
|- : -
|1.11
|00:00
|Сочи – Урал
|- : -
|1.11
|00:00
|Челябинск – Шинник
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
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Вячеслав Грулев
Нижний Новгород
|17
|
|
Амур Калмыков
Спартак Кс
|14
|
|
Рамазан Гаджимурадов
Челябинск
|9
|П
|
|
Артем Соколов
Нижний Новгород
|8
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|И
|К
|Ж
|
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Иллой-Айет Эммерсон
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|13
|1
|5
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Ленинградец
|10
|1
|4
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Челябинск
|13
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26 окт 18:15
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