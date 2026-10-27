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Роман Пилипчук покинул пост главного тренера «Челябинска»

Пилипчук покинул пост главного тренера «Челябинска»

Алина Савинова

«Челябинск» объявил об уходе Романа Пилипчука с поста главного тренера команды. Контракт с 59-летним специалистом расторгнут по обоюдному согласию.

Также клуб покинули помощники Романа Пилипчука: Дмитрий Мичков и Иван Пилипчук.

Пилипчук возглавлял «Челябинск» с 2024 года. Под его руководством команда впервые за 32 года вышла в Первую лигу. В сезоне-2026/27 «Челябинск» набрал 15 очков в 15 матчах и занимает 12-е место в турнирной таблице.

Ранее Пилипчук также тренировал «Шериф», «Целе», вторую команду «Спартака», минское «Динамо», работал в сборной Таджикистана до 21 года и других клубах.

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Источник: Сайт ФК «Челябинск»
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Футбол
Первая лига
ФК Челябинск
Роман Пилипчук
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Нижний Новгород 15 13 1 1 44-15 40
2
 Сочи 15 10 2 3 26-15 32
3
 Торпедо 15 8 4 3 27-12 28
4
 Урал 15 8 4 3 25-11 28
5
 Спартак Кс 15 8 3 4 21-15 27
6
 Велес 16 8 3 5 20-19 27
7
 Шинник 15 5 8 2 20-15 23
8
 Волга 16 6 3 7 21-22 21
9
 Уфа 15 5 6 4 18-15 21
10
 Ротор 15 5 4 6 23-18 19
11
 Арсенал 15 5 4 6 19-29 19
12
 Челябинск 15 4 3 8 19-26 15
13
 Енисей 15 3 5 7 16-30 14
14
 Ленинградец 15 3 5 7 12-26 14
15
 Нефтехимик 15 4 1 10 11-22 13
16
 КАМАЗ 15 3 4 8 19-27 13
17
 СКА-Хабаровск 15 2 4 9 18-28 10
18
 Текстильщик 15 2 4 9 11-25 10
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1.11 00:00 Велес – Спартак Кс - : -
1.11 00:00 Волга – Текстильщик - : -
1.11 00:00 КАМАЗ – Торпедо - : -
1.11 00:00 Ленинградец – Енисей - : -
1.11 00:00 Нефтехимик – СКА-Хабаровск - : -
1.11 00:00 Нижний Новгород – Арсенал - : -
1.11 00:00 Ротор – Уфа - : -
1.11 00:00 Сочи – Урал - : -
1.11 00:00 Челябинск – Шинник - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Вячеслав Грулев
Вячеслав Грулев

Нижний Новгород

 17
Амур Калмыков
Амур Калмыков

Спартак Кс

 14
Рамазан Гаджимурадов
Рамазан Гаджимурадов

Челябинск

 9
П
Артем Соколов
Артем Соколов

Нижний Новгород

 8
Игорь Горбунов
Игорь Горбунов

Арсенал

 5
Николай Калинский
Николай Калинский

Нижний Новгород

 5
И К Ж
Иллой-Айет Эммерсон
Иллой-Айет Эммерсон

Ротор

 13 1 5
Кирилл Исаев
Кирилл Исаев

Ленинградец

 10 1 4
Илья Сафронов
Илья Сафронов

Челябинск

 13 1 4
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