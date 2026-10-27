Пилипчук покинул пост главного тренера «Челябинска»

«Челябинск» объявил об уходе Романа Пилипчука с поста главного тренера команды. Контракт с 59-летним специалистом расторгнут по обоюдному согласию.

Также клуб покинули помощники Романа Пилипчука: Дмитрий Мичков и Иван Пилипчук.

Пилипчук возглавлял «Челябинск» с 2024 года. Под его руководством команда впервые за 32 года вышла в Первую лигу. В сезоне-2026/27 «Челябинск» набрал 15 очков в 15 матчах и занимает 12-е место в турнирной таблице.

Ранее Пилипчук также тренировал «Шериф», «Целе», вторую команду «Спартака», минское «Динамо», работал в сборной Таджикистана до 21 года и других клубах.

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