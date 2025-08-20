Валуев объяснил необходимостью получение гражданства РФ украинским футболистом Роспутько: «Не осуждаем, но и хвалить не за что»

Экс-чемпион мира по боксу и депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал «СЭ» новость о том, что украинский футболист Александр Роспутько получил российское гражданство и подписал контракт с «Чайкой».

«Не вижу в этом ничего, что могло вызывать такой резонанс. Он стал русским, получил гражданство, теперь выступает за нашу команду. Мы, конечно, его не осуждаем за такой выбор, но и хвалить, думаю, не за что. Такая ситуация значит, что у него была такая необходимость стать гражданином РФ — он им стал. Теперь играет за российский клуб», — сказал Валуев «СЭ».

В октябре 2023 года стало известно, что Роспутько, выступавший на тот момент за «Шахтер», исчез в аэропорту после матча юношеской Лиги чемпионов с «Антверпеном» в Бельгии. Несколько дней спустя отец футболиста подтвердил, что игрок находится в России и планирует получить гражданство.

(Денис Клесарев)