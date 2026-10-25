«Нефтехимик» в меньшинстве упустил победу над «Ленинградцем» в матче Первой лиги
«Нефтехимик» и «Ленинградец» не выявили победителя в матче 15-го тура Первой лиги — 1:1.
Игра состоялась 25 октября на стадионе «Нефтехимик» в Нижнекамске.
В середине первого тайма хозяева остались в меньшинстве — Платон Платонов получил вторую желтую карточку и был удален. Во втором тайме Василий Алейников вывел «Нефтехимик» вперед. В конце встречи Дмитрий Никитин сравнял счет.
«Ленинградец» с 14 очками занимает 14- место в турнирной таблице Первой лиги. «Нефтехимик» (13 очков) находится на 16-м месте.
В следующем туре «Ленинградец» сыграет с «Енисеем», а «Нефтехимик» встретится со «СКА-Хабаровском». Оба матча состоятся 31 октября.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Нижний Новгород
|15
|13
|1
|1
|44-15
|40
|
2
|Сочи
|15
|10
|2
|3
|26-15
|32
|
3
|Торпедо
|15
|8
|4
|3
|27-12
|28
|
4
|Урал
|15
|8
|4
|3
|25-11
|28
|
5
|Спартак Кс
|15
|8
|3
|4
|21-15
|27
|
6
|Велес
|16
|8
|3
|5
|20-19
|27
|
7
|Шинник
|15
|5
|8
|2
|20-15
|23
|
8
|Волга
|16
|6
|3
|7
|21-22
|21
|
9
|Уфа
|15
|5
|6
|4
|18-15
|21
|
10
|Ротор
|15
|5
|4
|6
|23-18
|19
|
11
|Арсенал
|15
|5
|4
|6
|19-29
|19
|
12
|Челябинск
|15
|4
|3
|8
|19-26
|15
|
13
|Енисей
|15
|3
|5
|7
|16-30
|14
|
14
|Ленинградец
|15
|3
|5
|7
|12-26
|14
|
15
|Нефтехимик
|15
|4
|1
|10
|11-22
|13
|
16
|КАМАЗ
|15
|3
|4
|8
|19-27
|13
|
17
|СКА-Хабаровск
|15
|2
|4
|9
|18-28
|10
|
18
|Текстильщик
|15
|2
|4
|9
|11-25
|10
Результаты / календарь
1 тур
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|1.11
|00:00
|Велес – Спартак Кс
|- : -
|1.11
|00:00
|Волга – Текстильщик
|- : -
|1.11
|00:00
|КАМАЗ – Торпедо
|- : -
|1.11
|00:00
|Ленинградец – Енисей
|- : -
|1.11
|00:00
|Нефтехимик – СКА-Хабаровск
|- : -
|1.11
|00:00
|Нижний Новгород – Арсенал
|- : -
|1.11
|00:00
|Ротор – Уфа
|- : -
|1.11
|00:00
|Сочи – Урал
|- : -
|1.11
|00:00
|Челябинск – Шинник
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Вячеслав Грулев
Нижний Новгород
|17
|
|
Амур Калмыков
Спартак Кс
|14
|
|
Рамазан Гаджимурадов
Челябинск
|9
|П
|
|
Артем Соколов
Нижний Новгород
|8
|
|
Игорь Горбунов
Арсенал
|5
|
|
Николай Калинский
Нижний Новгород
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Иллой-Айет Эммерсон
Ротор
|13
|1
|5
|
|
Кирилл Исаев
Ленинградец
|10
|1
|4
|
|
Илья Сафронов
Челябинск
|13
|1
|4
Новости
Судейство
26 окт 18:15
9