«Нефтехимик» в меньшинстве упустил победу над «Ленинградцем» в матче Первой лиги

«Нефтехимик» и «Ленинградец» не выявили победителя в матче 15-го тура Первой лиги — 1:1.

Игра состоялась 25 октября на стадионе «Нефтехимик» в Нижнекамске.

В середине первого тайма хозяева остались в меньшинстве — Платон Платонов получил вторую желтую карточку и был удален. Во втором тайме Василий Алейников вывел «Нефтехимик» вперед. В конце встречи Дмитрий Никитин сравнял счет.

«Ленинградец» с 14 очками занимает 14- место в турнирной таблице Первой лиги. «Нефтехимик» (13 очков) находится на 16-м месте.

В следующем туре «Ленинградец» сыграет с «Енисеем», а «Нефтехимик» встретится со «СКА-Хабаровском». Оба матча состоятся 31 октября.

Россия. Лига PARI (ФНЛ). 15-й тур.

25 октября, 16:00. Нефтехимик (Нижнекамск)

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