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Нефтехимик — Ленинградец: счет и результат матча 15 тура Первой лиги 25 октября 2026 года

«Нефтехимик» в меньшинстве упустил победу над «Ленинградцем» в матче Первой лиги

Сергей Филин

«Нефтехимик» и «Ленинградец» не выявили победителя в матче 15-го тура Первой лиги — 1:1.

Игра состоялась 25 октября на стадионе «Нефтехимик» в Нижнекамске.

В середине первого тайма хозяева остались в меньшинстве — Платон Платонов получил вторую желтую карточку и был удален. Во втором тайме Василий Алейников вывел «Нефтехимик» вперед. В конце встречи Дмитрий Никитин сравнял счет.

«Ленинградец» с 14 очками занимает 14- место в турнирной таблице Первой лиги. «Нефтехимик» (13 очков) находится на 16-м месте.

В следующем туре «Ленинградец» сыграет с «Енисеем», а «Нефтехимик» встретится со «СКА-Хабаровском». Оба матча состоятся 31 октября.

Россия. Лига PARI (ФНЛ). 15-й тур.
25 октября, 16:00. Нефтехимик (Нижнекамск)
Нефтехимик
1:1
Ленинградец

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Первая лига
ФК Ленинградец
ФК Нефтехимик
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Нижний Новгород 15 13 1 1 44-15 40
2
 Сочи 15 10 2 3 26-15 32
3
 Торпедо 15 8 4 3 27-12 28
4
 Урал 15 8 4 3 25-11 28
5
 Спартак Кс 15 8 3 4 21-15 27
6
 Велес 16 8 3 5 20-19 27
7
 Шинник 15 5 8 2 20-15 23
8
 Волга 16 6 3 7 21-22 21
9
 Уфа 15 5 6 4 18-15 21
10
 Ротор 15 5 4 6 23-18 19
11
 Арсенал 15 5 4 6 19-29 19
12
 Челябинск 15 4 3 8 19-26 15
13
 Енисей 15 3 5 7 16-30 14
14
 Ленинградец 15 3 5 7 12-26 14
15
 Нефтехимик 15 4 1 10 11-22 13
16
 КАМАЗ 15 3 4 8 19-27 13
17
 СКА-Хабаровск 15 2 4 9 18-28 10
18
 Текстильщик 15 2 4 9 11-25 10
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1.11 00:00 Велес – Спартак Кс - : -
1.11 00:00 Волга – Текстильщик - : -
1.11 00:00 КАМАЗ – Торпедо - : -
1.11 00:00 Ленинградец – Енисей - : -
1.11 00:00 Нефтехимик – СКА-Хабаровск - : -
1.11 00:00 Нижний Новгород – Арсенал - : -
1.11 00:00 Ротор – Уфа - : -
1.11 00:00 Сочи – Урал - : -
1.11 00:00 Челябинск – Шинник - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Вячеслав Грулев
Вячеслав Грулев

Нижний Новгород

 17
Амур Калмыков
Амур Калмыков

Спартак Кс

 14
Рамазан Гаджимурадов
Рамазан Гаджимурадов

Челябинск

 9
П
Артем Соколов
Артем Соколов

Нижний Новгород

 8
Игорь Горбунов
Игорь Горбунов

Арсенал

 5
Николай Калинский
Николай Калинский

Нижний Новгород

 5
И К Ж
Иллой-Айет Эммерсон
Иллой-Айет Эммерсон

Ротор

 13 1 5
Кирилл Исаев
Кирилл Исаев

Ленинградец

 10 1 4
Илья Сафронов
Илья Сафронов

Челябинск

 13 1 4
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