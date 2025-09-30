Ташуев: «Общения с руководством «Факела» не было. Ребята, звоните!»

Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев отреагировал на информацию о своем возвращении в воронежский клуб.

Ранее издание Metaratings.ru сообщило, что руководство воронежского клуба рассматривает вариант с назначением Ташуева, который уже работал в «Факеле» с 2023 по 2024 год.

«Общения с руководством «Факела» у меня все еще не было. Я, как и любой специалист без команды, жду предложений. Ребята, звоните!» — приводит слова Ташуева Sport24.

«Факел» 29 сентября объявил об отставке Игоря Шалимова с поста главного тренера команды. После 12 матчей команда с 24 очками занимает третье место в первой лиге.