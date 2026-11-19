Скородумов назвал двух арбитров, которые отказались от сотрудничества с ним

Футбольные арбитры Ранэль Зияков и Инал Танашев отказались от предложений бывшего генерального директора «Торпедо» Валерия Скородумова о сотрудничестве. Об этом стало известно из показаний Скородумова, озвученных в суде.

«Стоит отметить, что никто из арбитров не пытался связаться со мной и вернуть мне деньги, которые я передавал, что являлось для меня и Соболева сигналом, что судья расположен к дальнейшему сотрудничеству. Когда от меня поступало предложение, в основном все судьи не отвечали категоричным отказом. Кто-то реагировал молча, кто-то отвечал: «Понятно», но категоричного отказа никто не высказывал, за исключением Зиякова и Танашева», — передает ранее озвученные показания Скородумова корреспондент «СЭ» из зала суда.

Как следует из показаний Скородумова, озвученных в зале суда, взятка в частных беседах именовалась как «ипотека».

13 июля Симоновский суд Москвы признал Скородумова виновным по семи эпизодам подкупа арбитров. По версии следствия, вместе с совладельцем «Торпедо» Леонидом Соболевым и бухгалтером Ириной Волковой он организовал подкуп 13 судей, чтобы повлиять на результаты 20 матчей Первой лиги сезона-2024/25.

Скородумов полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. 29 октября Мосгорсуд сократил Скородумову срок заключения с двух лет до полутора лет. Защита утверждала, что бывший руководитель клуба уже отбыл назначенное наказание. При этом суд сохранил трехлетний запрет на деятельность, связанную с организацией и проведением спортивных мероприятий.

3 ноября стало известно, что Скородумов вышел на свободу.