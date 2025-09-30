Футбол
30 сентября, 20:43

Василенко станет главным тренером «Факела»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора

По информации «СЭ», новым главным тренером воронежского «Факела» станет Олег Василенко. Если не произойдет форс-мажора, в среду, 1 октября, специалист подпишет двухлетний контракт с клубом.

Зарплата нового тренера «Факела» — 1,2 миллиона рублей в месяц. Изначально Василенко был единственным кандидатом после увольнения Игоря Шалимова. С другими специалистами клуб переговоров не вел.

29 сентября «Факел» объявил об отставке Игоря Шалимова. Он работал в клубе с апреля 2025 года.

Воронежцы с 24 очками занимают третье место в таблице первой лиги сезона-2025/26 и отстают от лидирующего «Спартака» из Костромы на 3 балла.

ФК Факел (Воронеж)
Олег Василенко
Популярное видео
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Волга»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Чайка»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Ротор»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Челябинск»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Черноморец»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Уфа»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Шинник»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Торпедо»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Родина»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Ротор»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Факел»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Факел»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Енисей»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Чайка»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Урал»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Челябинск: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
  • spar001

    "в среду, 1 октября, специалист подпишет двухлетний контракт с клубом"... какой какой?... двухлетний??!!:rofl:... Асхабадзе шутник, однако:grin:...

    02.10.2025

  • 13 воін

    Ганчарэнка яшчэ вольны!))))

    01.10.2025

  • С детства за Уралмаш!

    Где-то возле телефона бухает Ташуев...

    01.10.2025

  • Kimi_

    Удачи, хорошему тренеру. Пусть у него все получится!!!

    01.10.2025

  • Олег Каноков

    Проспись.

    30.09.2025

  • blue-white!

    А как же Мостовой?!

    30.09.2025

  • blue-white!

    Ташуева кинули?!

    30.09.2025

  • Пан Юзеф

    Впустую тратим время, сэр Робин.

    30.09.2025

  • Робин из Локсли

    Очень. Иначе какого хрена мы здесь делаем ?

    30.09.2025

  • Пан Юзеф

    А мы любим СЭ?

    30.09.2025

  • Patera

    Логично. А то Ташуев вне очереди попытался проникнуть. Его время придёт в 2026 или 2027 годах. Михаил Булгаков тут к месту - "В очередь, сукины дети, в очередь!"

    30.09.2025

  • По мечу

    пани умеет считать, помнит всех чурбанов, чернильница:grin:

    30.09.2025

  • По мечу

    а тебе мацу в зубы

    30.09.2025

  • iich

    Помнится, при Василенко Факел был весёлый, играл более-менее легко. Потом такой же был несчастный Черноморец, у которого отняли РПЛ. Видать, это визитная карточка Василенко. Удачи ему!

    30.09.2025

  • mikeV

    Не барское это дело - проверять то, что написал

    30.09.2025

  • Робин из Локсли

    Успехов молодому и амбициозному тренеру во главе молодого и амбициозного коллектива.

    30.09.2025

  • Робин из Локсли

    Это непрофессионализм пан Юзеф. Но мы любим СЭ не за это.

    30.09.2025

  • Робин из Локсли

    Есть видео на Ютуб. Жесть !!! Смотреть до конца!!!

    30.09.2025

  • Артемон Доберманов

    Только дайте Олегу поработать товарищи топ- менеджеры.думаю выведет Факел ,а потом они его уберут.гении.

    30.09.2025

  • Топотун

    Помню Уралан Шалика

    30.09.2025

  • Топотун

    Ты взял Спирта, в магазине, при всех?

    30.09.2025

  • Топотун

    Вакуленко это Бастард

    30.09.2025

  • Топотун

    Хватит тут поносить, старый гомик !

    30.09.2025

  • Топотун

    Калека

    30.09.2025

  • Unsafed

    “Шалимова уволили из «Факела», хотя клуб — в топ-3 ФНЛ. Новым тренером станет Ташуев — второй раз за два года” - Тёма вчера такой заголовок дал! Пусть выпустит статью-объяснение!!!!!!!

    30.09.2025

  • Smash.

    Ну если правда, то хорошо. Жги, Факел.

    30.09.2025

  • Роман Морковкин

    Буквально на днях в переписке с пользователем Valekka обсуждали тренеров, в том числе Василенко. Валекка утверждал, что Олег Василенко готовый тренер для клубов РПЛ, очень хорошо отзывался о плодах его работы. Что же, посмотрим на него ещё раз в Факеле и ФНЛ. Теперь всё в руках тренера. Думаю, если снова выведет Факел в РПЛ, то ему дадут время поработать на высоком уровне. В прошлый раз как-то не заладилось у него в премьер-лиге.

    30.09.2025

  • Пан Юзеф

    Алла уже и считать разучилась. Если вообще умела.

    30.09.2025

  • Роман Морковкин

    Не взяли таки Топотуна в Воронеж. Я же говорил.

    30.09.2025

  • vernon s

    Василенко вроде выводил Факел в РПЛ. После шести игр отказались от услуг. Затем борьба за выживание с другими тренерами - не вышло. Вернулись к Олегу.

    30.09.2025

  • Олег Каноков

    Василенко уже Факел выводил в РПЛ,ему и карты в руки.

    30.09.2025

  • Derbist

    "Заместитель главного редактора" даже в турнирную таблицу заглянуть не соизволит.

    30.09.2025

  • shpasic

    Гоблин - Вакуленко.

    30.09.2025

  • Saiga-спринтер

    Какая еще игра в запасе в черепке некоего зам.глав.реда? Кто бы не тренировал - это не команда.

    30.09.2025

  • Derbist

    Выбор у них небольшой. Василенко - Пятибратов - Ташуев - по кругу.

    30.09.2025

  • Врн36

    Василенко, это лучший из всех возможных вариантов

    30.09.2025

  • Топотун

    Василенко Гоблин ?

    30.09.2025

    • Ташуев: «Общения с руководством «Факела» не было. Ребята, звоните!»

    Президент «Урала» Иванов о матче с Хабаровском: «Играем с преимуществом, а нам ставят левый пенальти!»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Спартак Кс 12 8 3 1 21-12 27
    2
    		 Урал 12 7 3 2 20-10 24
    3
    		 Факел 12 7 3 2 10-7 24
    4
    		 Челябинск 12 6 4 2 18-10 22
    5
    		 Ротор 12 6 3 3 18-7 21
    6
    		 Родина 12 5 4 3 19-13 19
    7
    		 КАМАЗ 12 5 4 3 16-13 19
    8
    		 Шинник 12 4 5 3 9-7 17
    9
    		 Нефтехимик 12 4 5 3 13-13 17
    10
    		 СКА-Хаб. 12 4 4 4 12-13 16
    11
    		 Арсенал 12 3 5 4 17-15 14
    12
    		 Черноморец 12 3 3 6 14-16 12
    13
    		 Волга 12 3 3 6 12-21 12
    14
    		 Уфа 12 2 5 5 13-14 11
    15
    		 Енисей 12 2 4 6 7-14 10
    16
    		 Торпедо 12 2 3 7 7-16 9
    17
    		 Сокол 12 1 5 6 5-13 8
    18
    		 Чайка 12 1 4 7 9-26 7
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    4.10 14:00
    Уфа – Спартак Кс
    		 - : -
    4.10 17:00
    Факел – Волга
    		 - : -
    4.10 17:00
    Чайка – Родина
    		 - : -
    5.10 08:00
    СКА-Хаб. – Шинник
    		 - : -
    5.10 13:00
    Сокол – Арсенал
    		 - : -
    5.10 16:00
    Торпедо – Черноморец
    		 - : -
    5.10 18:00
    Нефтехимик – Ротор
    		 - : -
    6.10 17:00
    Челябинск – Енисей
    		 - : -
    6.10 19:30
    КАМАЗ – Урал
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Амур Калмыков

    Амур Калмыков

    Арсенал

    		 7
    Денис Жилмостных

    Денис Жилмостных

    Спартак Кс

    		 6
    Руслан Апеков

    Руслан Апеков

    КАМАЗ

    		 6
    П
    Эдарлин Рейес

    Эдарлин Рейес

    Арсенал

    		 4
    Дмитрий Прищепа

    Дмитрий Прищепа

    Урал

    		 3
    Лео Гогличидзе

    Лео Гогличидзе

    Родина

    		 3
    И К Ж
    Дмитрий Шадринцев

    Дмитрий Шадринцев

    Нефтехимик

    		 8 1 2
    Лео Гогличидзе

    Лео Гогличидзе

    Родина

    		 9 1 2
    Владимир Шайхутдинов

    Владимир Шайхутдинов

    Волга Ул

    		 6 1 1
    Вся статистика

