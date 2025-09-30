Василенко станет главным тренером «Факела»

По информации «СЭ», новым главным тренером воронежского «Факела» станет Олег Василенко. Если не произойдет форс-мажора, в среду, 1 октября, специалист подпишет двухлетний контракт с клубом.

Зарплата нового тренера «Факела» — 1,2 миллиона рублей в месяц. Изначально Василенко был единственным кандидатом после увольнения Игоря Шалимова. С другими специалистами клуб переговоров не вел.

29 сентября «Факел» объявил об отставке Игоря Шалимова. Он работал в клубе с апреля 2025 года.

Воронежцы с 24 очками занимают третье место в таблице первой лиги сезона-2025/26 и отстают от лидирующего «Спартака» из Костромы на 3 балла.