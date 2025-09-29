«Нефтехимик» нанес поражение «Арсеналу» в матче ФНЛ

«Нефтехимик» на своем поле победил тульский «Арсенал» в матче первой лиги — 1:0.

Единственный гол в игре забил Рашид Магомедов — он поразил ворота соперника на 10-й минуте.

«Нефтехимик» продлил беспроигрышную серию до пяти матчей во всех турнирах и с 17 очками занимает восьмое место в турнирной таблице ФНЛ. У «Арсенала» 14 очков и 11-я строчка.