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Первый тренер Дзагоева: «Решение Алана подписать контракт с «Рубином» обусловлено желанием вновь поработать со Слуцким»

Первый тренер Дзагоева предположил, почему футболист решил перейти в «Рубин»
Иван Шитик
Корреспондент
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Юрий Наниев, первый тренер бывшего полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева, поделился мнением, почему футболист решил продолжить карьеру в «Рубине».

«Я думаю, что решение Алана Дзагоева подписать контракт с «Рубином» обусловлено желанием вновь поработать с Леонидом Слуцким. Если бы не главный тренер, то он мог отправиться в ту же «Аланию», в настоящий момент также выступающую в Первой лиге», — сказал Наниев в интервью RT.

В пятницу, 2 сентября, казанский клуб объявил о подписании контракта с 32-летним россиянином до конца сезона-2022/23.

Дзагоев играл за красно-синих с 2008 по 2022 год. В составе ЦСКА он трижды выигрывал чемпионат России, а также по четыре раза — Кубок и Суперкубок страны.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1044288-naniev-dzagoev-rubin
Алан Дзагоев
ФК Рубин (Казань)
Леонид Слуцкий
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Гаджиев считает, что переход Дзагоева в «Рубин» может быть связан со Слуцким
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 Алания 7 4 2 1 11-6 14
4
 Арсенал 8 3 4 1 13-8 13
5
 Рубин 7 3 3 1 12-7 12
6
 Динамо Мх 7 3 3 1 6-4 12
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 Енисей 7 3 3 1 11-10 12
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 Нефтехимик 7 3 2 2 7-4 11
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 Волгарь 7 3 2 2 6-5 11
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