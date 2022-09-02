Первый тренер Дзагоева: «Решение Алана подписать контракт с «Рубином» обусловлено желанием вновь поработать со Слуцким»

Первый тренер Дзагоева предположил, почему футболист решил перейти в «Рубин»

Юрий Наниев, первый тренер бывшего полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева, поделился мнением, почему футболист решил продолжить карьеру в «Рубине».

«Я думаю, что решение Алана Дзагоева подписать контракт с «Рубином» обусловлено желанием вновь поработать с Леонидом Слуцким. Если бы не главный тренер, то он мог отправиться в ту же «Аланию», в настоящий момент также выступающую в Первой лиге», — сказал Наниев в интервью RT.

В пятницу, 2 сентября, казанский клуб объявил о подписании контракта с 32-летним россиянином до конца сезона-2022/23.

Дзагоев играл за красно-синих с 2008 по 2022 год. В составе ЦСКА он трижды выигрывал чемпионат России, а также по четыре раза — Кубок и Суперкубок страны.