Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова футбольного агента Павла Андреева о том, что самарская команда может развалиться.

«Что я об этом думаю? Его позиция четкая и ясная, тут даже комментировать нечего. Это очень глупо, на самом деле. Он пытается отождествлять себя с командой. Честно, не хочу ничего говорить. Главное, что клуб строится и все движется в правильном направлении. Все делается исключительно в интересах команды. И важно понять, что его позиция — это только его позиция», — сказал Калакуцкий «СЭ».

Ранее Павел Андреев в интервью «СЭ» заявил, что «Крылья Советов» могут развалиться в мае. Он считает, что команду могут раскупить из-за того, что руководство совершает много ошибок.

(Артем Бухаев)

Полностью интервью с Евгением Калакуцким читайте на сайте «СЭ»