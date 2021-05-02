Калакуцкий — о словах агента Андреева: «Это очень глупо! Даже говорить ничего не хочется»
Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова футбольного агента Павла Андреева о том, что самарская команда может развалиться.
«Что я об этом думаю? Его позиция четкая и ясная, тут даже комментировать нечего. Это очень глупо, на самом деле. Он пытается отождествлять себя с командой. Честно, не хочу ничего говорить. Главное, что клуб строится и все движется в правильном направлении. Все делается исключительно в интересах команды. И важно понять, что его позиция — это только его позиция», — сказал Калакуцкий «СЭ».
Ранее Павел Андреев в интервью «СЭ» заявил, что «Крылья Советов» могут развалиться в мае. Он считает, что команду могут раскупить из-за того, что руководство совершает много ошибок.
(Артем Бухаев)
Полностью интервью с Евгением Калакуцким читайте на сайте «СЭ»
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