Гендиректор «Крыльев» заявил, что клуб хочет сохранить форварда Сергеева

Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий прокомментировал «СЭ» информацию о возможном трансфере 25-летнего нападающего самарской команды Ивана Сергеева.

«Официальных обращений из других клубов к нам не было, — сказал Калакуцкий «СЭ». — Хотя мы понимаем, что он имеет потенциальный интерес для нескольких команд. Все серьезные предложения будут только в конце сезона. Тем не менее, мы очень хотим сохранить его у себя! Мы уже предложили ему повышенные условия, чтобы оставить его в «Крыльях». Очень надеемся, что он будет с нами».

Калакуцкий также считает, что «Крыльям» необходимо провести усиление перед стартом нового сезона.

«Трансферы? Мы просто обязаны это сделать, чтобы быть конкурентноспособными на более высоком уровне. В РПЛ другой уровень сопротивления. Требуется усиление, но пока об это размышлять рановато. Будем думать уже в конце сезона», — добавил Калакуцкий.

2 мая «Крылья Советов» в матче 40-го тура ФНЛ обыграли «Акрон» со счетом 2:1, чем обеспечили себе досрочный выход в Тинькофф РПЛ. В этой встрече Сергеев отметился дублем. На его счету 37 забитых мячей в 39 играх.

(Артем Бухаев)

Полностью интервью с Евгением Калакуцким читайте на сайте «СЭ»