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Сегодня, 15:40

«Арсенал» объявил о возвращении в команду защитника Григалавы

Анна Горшкова
Корреспондент
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Защитник Гиа Григалава подписал контракт с тульским «Арсеналом». Срок действия соглашения с игроком не сообщается.

32-летний футболист свой первый контракт с «Арсеналом» подписал зимой 2017 года. За четыре с половиной года в составе оружейников сыграл более 90 матчей и забил три мяча.

Последние полгода грузинский защитник провел в составе подмосковных «Химок», за которые сыграл девять матчей и помог команде сохранить место в РПЛ.

Источник: https://arsenaltula.ru/news/novosti-kluba/gia-s-vozvrashcheniem/
Гиа Григалава
Футбол
ФНЛ
ФК Арсенал (Тула)
ФК Химки
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