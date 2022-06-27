«Арсенал» объявил о возвращении в команду защитника Григалавы

Защитник Гиа Григалава подписал контракт с тульским «Арсеналом». Срок действия соглашения с игроком не сообщается.

32-летний футболист свой первый контракт с «Арсеналом» подписал зимой 2017 года. За четыре с половиной года в составе оружейников сыграл более 90 матчей и забил три мяча.

Последние полгода грузинский защитник провел в составе подмосковных «Химок», за которые сыграл девять матчей и помог команде сохранить место в РПЛ.