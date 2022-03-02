Спортивный директор «Акрона» и другие иностранные специалисты покинули клуб

Владелец тольяттинского «Акрона» Павел Морозов сообщил об уходе из клуба ряда иностранных специалистов и членов руководства, информирует пресс-служба клуба ФНЛ.

Дальнейшую работу с клубом не смогут продолжить: технический директор Рамон Трибульеч, руководитель по физической подготовке Алехандро Сеговия Вильчез, тренер вратарей Маттео Жугай, тренеры Марко Джорджевич и Ягиз Чекем, а также технический директор Академии Уго Клингор.

Клуб также покидает спортивный директор Кристофер Докерти.

«Акрон» после 25 туров с 36 набранными очками располагается на восьмом месте в турнирной таблице ФНЛ.