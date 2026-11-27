«Зенит» может отцепить ЦСКА от чемпионской гонки. «Динамо» защищает лидерство, а «Спартак» рискует в Воронеже

Главные интриги 16-го тура РПЛ.

Первый круг чемпионата России завершился неожиданно: ни одна из пяти лучших команд не смогла победить в 15-м туре. «Зенит» и ЦСКА уступили, «Спартак», «Краснодар» и московское «Динамо» сыграли вничью. В результате бело-голубые с 32 очками вышли на первое место, опередив петербуржцев на один балл, а красно-белых — на два.

Второй круг начинается с нескольких принципиальных встреч. Особенно выделяется противостояние ЦСКА и «Зенита», причем для армейцев оно приобретает едва ли не решающее значение в борьбе за медали.

ЦСКА — «Зенит» : Армейцы вылетят из чемпионской гонки?

Еще недавно ЦСКА выглядел едва ли не главным открытием сезона. Молодая команда Дмитрия Игдисамова показывала интересный футбол, победила «Спартак» и вполне обоснованно претендовала на самые высокие места.

Но последние три тура все изменили. Нулевая ничья с «Оренбургом», болезненное поражение от «Краснодара» (2:4), домашняя неудача с «Ахматом» (1:2). Одно очко из девяти возможных! И вот уже армейцы пятые, в шести баллах от лидирующего «Динамо».

Причем проблема не столько в качестве футбола. С тем же «Ахматом» ЦСКА имел огромное территориальное преимущество, создал достаточно моментов, но Матеус Алвес не попал в ворота из убойной позиции, а Мусаев не реализовал выход один на один. И опять подвела оборона: сначала спорный пенальти, затем провал при голе Мелкадзе.

Победа над «Акроном» (1:0) в FONBET Кубке России немного улучшила настроение. Но там все решил пенальти Облякова. А исправлять турнирное положение в чемпионате придется против действующего чемпиона.

У «Зенита», впрочем, своих проблем достаточно. В предыдущем туре петербуржцы сенсационно уступили «Рубину» (1:3) и потеряли первое место. Причем команда Сергея Семака вновь допустила грубые ошибки в обороне, которая в этом сезоне подводит все чаще. Сначала Дивеев привез пенальти, после которого казанцы открыли счет на добивании. Затем Вуячич забил после обычного вбрасывания из аута.

У «Зенита» уже четыре поражения и 18 пропущенных мячей за 15 туров. Для команды, которая привыкла вырывать титул прежде всего за счет превосходства в классе, показатели тревожные.

Правда, в Кубке петербуржцы ответили победой над «Крыльями» (1:0), а решающий мяч забил восстановившийся Вендел. Его возвращение может оказаться важным фактором перед поездкой в Москву.

Особую интригу добавляет первый круг. Тогда ЦСКА выиграл в Петербурге — 2:1. Теперь «Зенит» попытается взять реванш.

Поражение для него станет очередной неприятной осечкой, которую еще можно исправить. А вот для армейцев это практически катастрофа. В случае неудачи отставание от «Зенита» вырастет до восьми очков, а от «Динамо» — потенциально может достигнуть девяти.

Сможет ли Игдисамов второй раз за сезон переиграть Семака? Или ЦСКА окончательно переключится с борьбы за золото на битву за медали?

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц и нападающий бело-голубых Иван Сергеев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Крылья Советов» — «Динамо» : Шварц удержит первое место?

Впервые в российской истории московское «Динамо» завершило первый круг чемпионата на первом месте. Причем лидерство досталось в непростых обстоятельствах.

С «Краснодаром» команда Сандро Шварца пропустила уже на 12-й минуте, быстро отыгралась благодаря Гладышеву, но еще до перерыва осталась вдесятером после удаления Осипенко. И тем не менее сумела удержать ничью — 1:1.

Конечно, помогла и осечка «Зенита» в Казани. Но десять побед за 15 туров — серьезный результат. Особенно если вспомнить, что мало кто перед стартом сезона воспринимал бело-голубых в качестве претендентов на золото.

Теперь начинается самое интересное: одно дело — догонять лидера, совсем другое — самому находиться под постоянным давлением преследователей.

Ближайший экзамен — в Самаре. И на первый взгляд задача не слишком сложная. «Крылья Советов» только что потерпели разгромное поражение от «Ростова» (0:3), а следом уступили «Зениту» в Кубке России (0:1). В двух матчах не забили ни одного мяча.

Однако в первом круге именно самарцы сумели отобрать очки у «Динамо». В Москве команды разошлись без голов — 0:0. И это напоминает о том, что даже против соперника из нижней части таблицы нельзя рассчитывать на победу по умолчанию.

Есть и кадровый вопрос. Осипенко получил прямую красную карточку в матче с «Краснодаром», а значит, Шварцу придется перестраивать оборону. Причем в ноябре вокруг защитника и без того хватало проблем из-за его физического состояния и конфликта между клубом и сборной.

Интересно, как поведет себя «Динамо» в новом статусе. Удастся ли сохранить прежнюю интенсивность и результативность или новая поездка в качестве единоличного лидера обернется потерей очков?

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба. Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Ростов» — «Краснодар» : Кордоба против самой прибавляющей команды чемпионата?

Еще недавно «Ростов» находился в нижней части таблицы и вызывал серьезные опасения. Но в последних турах команда Дмитрия Кириченко преобразилась и выдала лучший отрезок в РПЛ: шесть туров без поражений, всего два пропущенных гола, 14 очков из 18. Теперь у дончан 22 балла и шестое место.

Причем результаты подкрепляются игрой. «Ростов» стал гораздо увереннее действовать впереди, научился использовать быстрые атаки и сверхнадежен у своих ворот.

Теперь команду ждет южное дерби.

«Краснодар», наоборот, переживает странный сезон. Начал с шести побед, уверенно лидировал, затем семь туров подряд не мог выиграть. Казалось, что победа над ЦСКА (4:2), когда Кордоба буквально разорвал армейскую оборону, станет переломным моментом. Но уже в следующем туре «быки» не дожали «Динамо», хотя больше тайма имели численное преимущество.

И ведь Джон снова забил! Но одного его гола оказалось недостаточно. В активе колумбийца теперь семь мячей в чемпионате.

С другой стороны, у команды Мурада Мусаева всего два поражения за 15 туров. Проблема не столько в проигрышах, сколько в шести ничьих, из-за которых бывший лидер опустился на четвертую строчку.

В первом круге «Краснодар» минимально победил «Ростов» благодаря голу Жубала — 1:0. Но нынешний соперник уже совсем не похож на команду, которая испытывала трудности в начале чемпионата.

Показательно, что в случае победы ростовчане приблизятся к «быкам» всего на два очка. А ведь еще месяц назад о таком раскладе вряд ли кто-то задумывался.

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо. Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Факел» — «Спартак» : Карседо опять потеряет очки там, где обязан побеждать?

У «Спартака» была отличная возможность завершить первый круг на втором месте, догнав по очкам «Динамо». Нужно было всего лишь выиграть в Каспийске.

Красно-белые забили уже на 14-й минуте усилиями Зобнина, но затем позволили сопернику создавать моменты, а в самой концовке пропустили от Лесового. В итоге — 1:1 и лишь третья строчка.

Причем сказать, что красно-белым просто не повезло, было бы несправедливо. По качеству моментов махачкалинцы выглядели как минимум не хуже. И вновь возник вопрос, насколько команда Хуана Карлоса Карседо готова стабильно набирать очки.

Ведь атакующего потенциала «Спартаку» хватает. В 15 турах забито 28 мячей, больше только у «Зенита». Да и 12 пропущенных — лучший показатель чемпионата. Но три поражения и три ничьи пока не позволяют возглавить таблицу.

Впереди встреча с аутсайдером лиги. Однако «Факел» неожиданно ожил. В предыдущем туре воронежцы одержали важнейшую победу над «Акроном» (2:0). Да, соперник с 20-й минуты играл в меньшинстве. Но для команды, которая за предыдущие 14 туров победила лишь однажды, три очка — серьезное событие.

У воронежцев новый повод поверить в спасение. К тому же дома они традиционно способны доставить неприятности более сильным соперникам.

Не стоит забывать и об истории встреч. В первом круге «Спартак» с трудом победил в Москве — 1:0. А еще в сезоне-2023/24 дважды уступил воронежцам, причем оба матча закончились со счетом 0:2.

Так что недооценка соперника может дорого обойтись.

В нынешнем чемпионате красно-белые уже не раз выглядели командой, которая способна бороться за титул, но сама лишает себя очков. Теперь в Воронеже предстоит очередная проверка на зрелость.

Тем более что ЦСКА и «Зенит» сыграют друг с другом, а «Динамо» ждет выезд в Самару. У Карседо есть реальный шанс улучшить положение в чемпионской гонке.

Но для этого нужно перестать терять очки в матчах, которые он обязан выигрывать.