ЦСКА уже в этом году рискует выпасть из борьбы за медали. Проблем много, но Игдисамов не виноват

Матч с «Зенитом» — важнейший.

Чемпионат России. Премьер-лига. 16-й тур.

28 ноября, 16:30. ВЭБ Арена (Москва)

К концу осени ЦСКА оказался в довольно опасном положении. Клуб рискует выпасть из борьбы за медали уже на старте второго круга, хотя начинался сезон превосходно. Команда Дмитрия Игдисамова ни разу не проиграла за первые десять туров — ранее в XXI веке такое во главе армейцев удавалось только Леониду Слуцкому. Тогда же, в середине октября, москвичи, набравшие 22 очка, делили лидерство в РПЛ с братским «Динамо».

Теперь, всего полтора месяца спустя, ЦСКА подходит к встрече с «Зенитом» в сомнительном состоянии. За последние пять матчей добыто четыре очка, вершина таблицы сменилась пятой строчкой, а еще пара осечек окончательно растворит шансы зацепиться за весеннюю гонку. И не сказать, что команда как-то критически недобирает. Нет, нынешние результаты в целом соответствуют игре.

Проблема не в Игдисамове

Скорее наоборот, москвичи перестали прыгать выше головы. Здесь сразу необходимо подчеркнуть отсутствие глобальных вопросов к тренеру. Игдисамов долго выжимал из состава максимум, если не больше, и держался в группе лидеров. К тому же умудрялся идти без поражений, обладая не слишком внушительными кадровыми ресурсами.

Он хорошо чувствует команду и может грамотно распоряжаться ее козырями, но существует вполне понятный потолок, который достигнут. И речь не о том, что молодой специалист идеально работает или вообще не имеет слабых мест. Игдисамову, безусловно, есть в чем прибавлять как тренеру, просто происходящее точно не его вина. Проблемы касаются в первую очередь состава.

Важно конкретизировать: между футболистами и проблемами не ставится знак равенства, а прослеживается четкая связь. Как минимум потому, что у ЦСКА в наличии несколько игроков, которые в текущем сезоне неизменно демонстрируют высокий уровень. В частности, Иван Обляков, Данил Круговой, Матвей Кисляк и Кирилл Данилов — четверо лучших в команде по проведенным на поле минутам в РПЛ. И тут видно, как дар иногда превращается в проклятие.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Злоупотребление лидерами

Обляков и Кисляк играют почти беспрерывно, на износ. Иван участвовал во всех до единого матчах ЦСКА в чемпионате и Кубке, лишь трижды пролетая мимо стартового состава, а Матвей пропустил одну кубковую встречу и один раз за весь сезон остался в запасе. Нельзя забывать и о сборной, куда оба постоянно вызываются, а Данилов и вовсе зачем-то ездил в национальную команду с травмой, не позволяющей даже тренироваться. В подобном режиме практически нереально до упора сохранять способность сиять.

С Круговым ситуация абсолютно идентичная, но в его случае не менее значимым фактором в контексте общего спада кажется роль на поле. Раньше Данил гораздо чаще был строго созидающей единицей, прямо классическим вингером, причем весьма эффективным. Россиянин благодаря универсальности стал настоящим тактическим оружием Игдисамова, а сейчас потенциал ограничен, потому что играть с августа приходится в одной и той же зоне — на левом фланге в схеме с тремя центральными защитниками.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Выбор небогатый

Вот через этот пример мы и подбираемся к главному. Очевидно, Игдисамов выбрал вышеназванную четверку командным костяком. Сюда же можно приплюсовать Жоао Виктора, который при новом тренере заметно добавил. А кто есть кроме них? У Кругового ноль сопоставимых альтернатив слева, хотя Данила эпизодически было бы до безумия уместно перебросить на противоположную бровку и/или поднять ближе к чужой штрафной. Но — Мойзес лечит кресты, а вечно травмирующийся и удаляющийся Матеус Рейс совсем не впечатляет.

ЦСКА попал в точку с покупкой Мохамеда Аззи, который с запасом лучший по отборам во всей РПЛ, но ведь под алжирцем тоже никого. Милан Гайич всю осень недоступен, а на подмену периодически привлекается футболист-затычка Артем Бандикян. В принципе и Обляков с Кисляком не знают отдыха в том числе из-за нехватки резерва — Дмитрий Баринов, хочется верить, вернется к возобновлению чемпионата. На и без того явные беды с глубиной влияют еще и медицинские дела.

Вечная тема

Если концентрироваться непосредственно на игре, конечно, нужно говорить о нападении. Впереди нет никакой стабильности, из-за чего люди на краях атаки сменяются чуть ли не каждый матч. Благо там с комплектацией порядок. Ну а самая масштабная часть многокомпонентной проблематики ЦСКА — позиция центрального форварда. Даже неразбериха с вратарями сказывается на командном облике куда менее губительно.

Эта подсвечена и разобрана со всех сторон. Похоже, и руководству клуба откровенно надоело, что Тамерлан Мусаев словно разучился забивать, а Лусиано Гонду — чересчур специфический игрок, чтобы на него можно было полагаться как на железно основного и безальтернативного бомбардира. Иначе не возникало бы бразильских инсайдов о потенциальной покупке Вивероса за 25 миллионов евро. Представляете, насколько мрачная картина, раз ЦСКА в нынешних реалиях подумывает побить собственный трансферный рекорд?

Реалистичной целью Игдисамова до перерыва видятся четыре очка в битвах с «Зенитом» и «Родиной». Что-то вроде усредненного плана. Тогда и ощутимые шансы на пьедестал к марту не потеряются. К слову, в Петербурге ЦСКА в начале сентября драматично победил. А что насчет судьбоносного московского реванша?