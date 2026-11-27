ЦСКА уже в этом году рискует выпасть из борьбы за медали. Проблем много, но Игдисамов не виноват
К концу осени ЦСКА оказался в довольно опасном положении. Клуб рискует выпасть из борьбы за медали уже на старте второго круга, хотя начинался сезон превосходно. Команда Дмитрия Игдисамова ни разу не проиграла за первые десять туров — ранее в XXI веке такое во главе армейцев удавалось только Леониду Слуцкому. Тогда же, в середине октября, москвичи, набравшие 22 очка, делили лидерство в РПЛ с братским «Динамо».
Теперь, всего полтора месяца спустя, ЦСКА подходит к встрече с «Зенитом» в сомнительном состоянии. За последние пять матчей добыто четыре очка, вершина таблицы сменилась пятой строчкой, а еще пара осечек окончательно растворит шансы зацепиться за весеннюю гонку. И не сказать, что команда как-то критически недобирает. Нет, нынешние результаты в целом соответствуют игре.
Проблема не в Игдисамове
Скорее наоборот, москвичи перестали прыгать выше головы. Здесь сразу необходимо подчеркнуть отсутствие глобальных вопросов к тренеру. Игдисамов долго выжимал из состава максимум, если не больше, и держался в группе лидеров. К тому же умудрялся идти без поражений, обладая не слишком внушительными кадровыми ресурсами.
Он хорошо чувствует команду и может грамотно распоряжаться ее козырями, но существует вполне понятный потолок, который достигнут. И речь не о том, что молодой специалист идеально работает или вообще не имеет слабых мест. Игдисамову, безусловно, есть в чем прибавлять как тренеру, просто происходящее точно не его вина. Проблемы касаются в первую очередь состава.
Важно конкретизировать: между футболистами и проблемами не ставится знак равенства, а прослеживается четкая связь. Как минимум потому, что у ЦСКА в наличии несколько игроков, которые в текущем сезоне неизменно демонстрируют высокий уровень. В частности, Иван Обляков, Данил Круговой, Матвей Кисляк и Кирилл Данилов — четверо лучших в команде по проведенным на поле минутам в РПЛ. И тут видно, как дар иногда превращается в проклятие.
Злоупотребление лидерами
Обляков и Кисляк играют почти беспрерывно, на износ. Иван участвовал во всех до единого матчах ЦСКА в чемпионате и Кубке, лишь трижды пролетая мимо стартового состава, а Матвей пропустил одну кубковую встречу и один раз за весь сезон остался в запасе. Нельзя забывать и о сборной, куда оба постоянно вызываются, а Данилов и вовсе зачем-то ездил в национальную команду с травмой, не позволяющей даже тренироваться. В подобном режиме практически нереально до упора сохранять способность сиять.
С Круговым ситуация абсолютно идентичная, но в его случае не менее значимым фактором в контексте общего спада кажется роль на поле. Раньше Данил гораздо чаще был строго созидающей единицей, прямо классическим вингером, причем весьма эффективным. Россиянин благодаря универсальности стал настоящим тактическим оружием Игдисамова, а сейчас потенциал ограничен, потому что играть с августа приходится в одной и той же зоне — на левом фланге в схеме с тремя центральными защитниками.
Выбор небогатый
Вот через этот пример мы и подбираемся к главному. Очевидно, Игдисамов выбрал вышеназванную четверку командным костяком. Сюда же можно приплюсовать Жоао Виктора, который при новом тренере заметно добавил. А кто есть кроме них? У Кругового ноль сопоставимых альтернатив слева, хотя Данила эпизодически было бы до безумия уместно перебросить на противоположную бровку и/или поднять ближе к чужой штрафной. Но — Мойзес лечит кресты, а вечно травмирующийся и удаляющийся Матеус Рейс совсем не впечатляет.
ЦСКА попал в точку с покупкой Мохамеда Аззи, который с запасом лучший по отборам во всей РПЛ, но ведь под алжирцем тоже никого. Милан Гайич всю осень недоступен, а на подмену периодически привлекается футболист-затычка Артем Бандикян. В принципе и Обляков с Кисляком не знают отдыха в том числе из-за нехватки резерва — Дмитрий Баринов, хочется верить, вернется к возобновлению чемпионата. На и без того явные беды с глубиной влияют еще и медицинские дела.
Вечная тема
Если концентрироваться непосредственно на игре, конечно, нужно говорить о нападении. Впереди нет никакой стабильности, из-за чего люди на краях атаки сменяются чуть ли не каждый матч. Благо там с комплектацией порядок. Ну а самая масштабная часть многокомпонентной проблематики ЦСКА — позиция центрального форварда. Даже неразбериха с вратарями сказывается на командном облике куда менее губительно.
Эта подсвечена и разобрана со всех сторон. Похоже, и руководству клуба откровенно надоело, что Тамерлан Мусаев словно разучился забивать, а Лусиано Гонду — чересчур специфический игрок, чтобы на него можно было полагаться как на железно основного и безальтернативного бомбардира. Иначе не возникало бы бразильских инсайдов о потенциальной покупке Вивероса за 25 миллионов евро. Представляете, насколько мрачная картина, раз ЦСКА в нынешних реалиях подумывает побить собственный трансферный рекорд?
Реалистичной целью Игдисамова до перерыва видятся четыре очка в битвах с «Зенитом» и «Родиной». Что-то вроде усредненного плана. Тогда и ощутимые шансы на пьедестал к марту не потеряются. К слову, в Петербурге ЦСКА в начале сентября драматично победил. А что насчет судьбоносного московского реванша?
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|15
|10
|2
|3
|24-14
|32
|
2
|Зенит
|15
|10
|1
|4
|33-18
|31
|
3
|Спартак
|15
|9
|3
|3
|28-12
|30
|
4
|Краснодар
|15
|7
|6
|2
|26-19
|27
|
5
|ЦСКА
|15
|7
|5
|3
|24-18
|26
|
6
|Ростов
|15
|6
|4
|5
|21-19
|22
|
7
|Рубин
|15
|5
|6
|4
|17-19
|21
|
8
|Балтика
|15
|5
|5
|5
|19-15
|20
|
9
|Крылья Советов
|15
|4
|6
|5
|19-23
|18
|
10
|Оренбург
|15
|3
|8
|4
|14-16
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|5
|6
|18-20
|17
|
12
|Динамо Мх
|15
|5
|2
|8
|18-27
|17
|
13
|Локомотив
|15
|3
|5
|7
|17-21
|14
|
14
|Родина
|15
|3
|3
|9
|15-30
|12
|
15
|Акрон
|15
|2
|6
|7
|17-27
|12
|
16
|Факел
|15
|2
|3
|10
|11-23
|9
|28.11
|14:00
|Рубин – Акрон
|- : -
|28.11
|16:30
|ЦСКА – Зенит
|- : -
|28.11
|19:00
|Балтика – Ахмат
|- : -
|29.11
|13:00
|Оренбург – Родина
|- : -
|29.11
|15:15
|Ростов – Краснодар
|- : -
|29.11
|17:30
|Крылья Советов – Динамо
|- : -
|29.11
|19:45
|Локомотив – Динамо Мх
|- : -
|30.11
|19:30
|Факел – Спартак
|- : -
|П
|
|
Педро
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Роберту Алвес Кристиан
Краснодар
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Максименко
Спартак
|13
|2
|1
|
|
Вячеслав Бардыбахин
Акрон
|14
|1
|4
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|13
|1
|3