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Сегодня, 08:15

Норманн уехал из России и будет судиться, «Зенит» хочет Дзаньоло, «Спартак» зовет защитника «Марселя»

Артем Белинин
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Матиас Норманн.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Трансферные новости и слухи — в обзоре дня «СЭ».

Норманн уехал из России

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров после победы над «Краснодаром» в Кубке России (4:3) сообщил, что Матиас Норманн покинул Россию, а также уведомил московский клуб, где он находился в аренде, и «Ростов», которому принадлежит, о расторжении контракта.

27-летний полузащитник в письме объяснил это атакой дронов на «Москва-Сити» и добавил, что он покинул Россию в целях безопасности. «Динамо» с расторжением не согласно и будет судиться с норвежцем. Реакция «Ростова» пока неизвестна.

Николо Дзаньоло.
Фото Global Look Press

«Зенит» заинтересован в трансфере Дзаньоло

По данным турецкого журналиста Ягиза Сабунчуглу, «Зенит» заинтересовался Дзаньоло и начал переговоры с «Галатасараем» относительно перехода 24-летнего полузащитника. Ранее турецкие медиа писали, что «один из российских клубов предложил за Николо 35 миллионов евро, а самому игроку — 8 миллионов в год». Однако как «Галатасарай», так и «Зенит» опровергли факт переговоров — в частности, генеральный директор питерцев Александр Медведев назвал эту информацию фейком.

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«Спартак» может подписать Балерди

Как стало известно «СЭ», «Спартак» заинтересован в приобретении центрального защитника «Марселя» Леонардо Балерди. Однако запросы игрока по зарплате очень большие, поэтому взять его будет не так легко.

24-летний Балерди — воспитанник клуба «Бока Хуниорс». Летом 2020 года он был арендован «Марселем» у дортмундской «Боруссии». По окончании аренды Балерди подписал контракт с французским клубом на 5 лет.

В сезоне-2022/23 защитник провел в чемпионате Франции 35 матчей и отдал 1 голевую передачу. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

Неймар.
Фото Global Look Press

Неймар все еще ближе к уходу из «ПСЖ»

По информации RMC Sport, «ПСЖ» сообщил Неймару, что больше на него не рассчитывает, и даже не позвал на недавнюю клубную фотосессию. А всего пару дней назад стало известно, что 31-летний бразилец сам попросился на выход — и этот запрос, кажется, одобрили.

AS добавляет, что за уход Неймара парижане хотят выручить не менее 150 миллионов евро — при этом их не интересует формат трансфера, они даже не против аренды с правом выкупа.

Ранее стало известно, что бразилец может отправиться в «Барселону» или в Саудовскую Аравию.

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«Аль-Хиляль» готов заплатить космическую сумму за Осимхена

По данным Corriere dello Sport, «Наполи» совсем скоро получит сумасшедшее предложение — саудовский «Аль-Хиляль» готов выложить за Виктора Осимхена порядка 200 миллионов евро. Ранее этот клуб уже предлагал 130 миллионов, но получил отказ.

Сообщается, что для 24-летнего нападающего уже приготовили контракт минимум на 3 года с зарплатой 45-50 миллионов евро. Впрочем, неаполитанцы не спешат соглашаться и рассчитывают продлить контракт с Осимхеном.

Что еще происходит на трансферном рынке:

— Sport1 сообщает, что «Бавария» заинтересована в Кепе — главный тренер мюнхенцев Томас Тухель лично посоветовал 28-летнего вратаря руководству. Transfermarkt оценивает испанца в 18 миллионов евро.

-По данным Sky Sport, Харри Магуайр действительно переходит в «Вест Хэм». Бывший капитан «МЮ» обойдется новому клубу в 30 миллионов евро. Личный контракт с 30-летним защитником почти согласован.

ФК Динамо (Москва)
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Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
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