«Торпедо» рассыпалось в последнем домашнем матче в РПЛ. С кровью и удалением
Финальный матч дома
Для «Торпедо» время в элите подходит к концу — команда Пепа Клотета потеряла шансы на спасение еще в 27-м туре и с тех пор просто доигрывает сезон. Последний матч в РПЛ у черно-белых состоится 3 июня (на всякий случай, это дерби с «Локомотивом» в Черкизово), а пока команда провела заключительную встречу на своем поле.
Правда, вряд ли болельщики настраивались на чудо — дома «Торпедо» весь сезон выступало крайне неудачно. За игровой год на домашней арене набралось всего две победы и одна ничья — остальные встречи москвичи проиграли, чаще даже не забивая в ответ.
Кровавый Гошев
Несмотря на такие расклады, в первом тайме «Торпедо» удивило. По игре вообще не было похоже, что команда уже вылетела. Парни Клотета прекрасно боролись, грамотно оборонялись и, главное, отлично выбегали в контратаки.
Но моментами такая мотивация приводила к страшным стыкам. Например, на 31-й минуте нападающий Рейна не успел к мячу и на всей скорости протаранил голкипера «Оренбурга» Гошева, оставив тому рассечение над бровью. Вратарская кровь залила все вокруг — подлечивали Евгения несколько минут. Ему даже пришлось поменять форму. А гол, который Рейна оформил в результате яростной атаки, пришлось отменить.
Бедный Бабурин
В матче мучился не только Гошев. Но если у вратаря «Оренбурга» боли были физическими, то голкипер «Торпедо» страдал ментально: защитники «Торпедо» привезли два 11-метровых, и с обоими ударами Егор не справился.
Причем для Бабурина эти пенальти стали 12-м и 13-м в сезоне (вратарь отразил четыре). А в сухом остатке «Торпедо» только с 11-метровых пропустило за сезон девять мячей — нельзя так сильно усложнять себе жизнь, когда решаешь задачи на высшем уровне и цепляешься за каждые очки.
Самсонов снова удалился
Капитан «Торпедо», ранее в этом сезоне пообещавший, что команда не вылетит, кажется, тяжело переживает возвращение в первую лигу. В матче с ЦСКА (поражение в нем отправило черно-белых в ФНЛ) Самсонов заработал первое в сезоне удаление — получил две желтые карточки в конце встречи.
Но помочь команде достойно финишировать Артем не захотел — едва он отсидел дисквалификацию (пропустил матч с «Динамо»), тут же получил две желтые в игре с «Оренбургом». Теперь «Торпедо» 3 июня придется отдуваться без него, а Самсонов пока в РПЛ больше не сыграет. Этот сезон для него закончен.
Хотеть — мало
Два пенальти сильно повлияли на попытки «Торпедо» остановить «Оренбург». Первый тайм, в котором команда Клотета оборонялась, живо убегала в контратаки и даже красиво забила усилиями Чурича (его удар с двумя рикошетами от перекладины — украшение матча), сменился серым вторым таймом. Там «Оренбург» вернул ситуацию под свой контроль и забил второй мяч. А под занавес встречи упаковал еще и третий — гол Данила Капустянского стал для него дебютным в РПЛ.
«Торпедо» в очередной раз проигрывает, много пропускает и остается в меньшинстве. Черно-белых точно не упрекнешь в отсутствии мотивации, но одного желания недостаточно для побед на таком уровне.
Это же подтвердит и «Оренбург», который давно играет в свое удовольствие (новичок РПЛ давно обезопасил себя от вылета), а под конец сезона прервал серию из трех матчей без побед и может рассчитывать на место в восьмерке.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|28
|20
|6
|2
|72-19
|66
|
2
|ЦСКА
|28
|16
|6
|6
|52-26
|54
|
3
|Спартак
|28
|15
|8
|5
|60-37
|53
|
4
|Ростов
|28
|14
|8
|6
|44-38
|50
|
5
|Ахмат
|28
|15
|4
|9
|47-34
|49
|
6
|Краснодар
|28
|13
|7
|8
|60-44
|46
|
7
|Динамо
|28
|13
|6
|9
|47-38
|45
|
8
|Оренбург
|29
|13
|4
|12
|55-55
|43
|
9
|Локомотив
|28
|11
|6
|11
|47-43
|39
|
10
|Сочи
|28
|11
|4
|13
|36-52
|37
|
11
|Урал
|29
|9
|6
|14
|32-45
|33
|
12
|Кр. Советов
|28
|7
|8
|13
|30-43
|29
|
13
|Факел
|28
|5
|12
|11
|34-46
|27
|
14
|Пари НН
|28
|7
|5
|16
|31-50
|26
|
15
|Химки
|29
|4
|6
|19
|25-65
|18
|
16
|Торпедо
|29
|3
|4
|22
|21-58
|13
|27.05
|14:00
|
Химки – Урал
|0 : 3
|27.05
|16:30
|
Торпедо – Оренбург
|1 : 3
|27.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|- : -
|27.05
|19:00
|
Сочи – Зенит
|- : -
|28.05
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|- : -
|28.05
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|28.05
|16:30
|
Факел – Кр. Советов
|- : -
|28.05
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|26
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|18
|1
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9