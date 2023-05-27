Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:25

«Торпедо» рассыпалось в последнем домашнем матче в РПЛ. С кровью и удалением

Артем Белинин
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
«Торпедо» проиграло дома «Оренбургу» — 1:3.
Фото ФК «Торпедо»
Очередной мастер-класс от Марцела Лички.

Финальный матч дома

Россия. Премьер-лига. 29-й тур
27 мая, 16:30. Лужники (Москва)
Торпедо М
1:3
Оренбург

Для «Торпедо» время в элите подходит к концу — команда Пепа Клотета потеряла шансы на спасение еще в 27-м туре и с тех пор просто доигрывает сезон. Последний матч в РПЛ у черно-белых состоится 3 июня (на всякий случай, это дерби с «Локомотивом» в Черкизово), а пока команда провела заключительную встречу на своем поле.

Правда, вряд ли болельщики настраивались на чудо — дома «Торпедо» весь сезон выступало крайне неудачно. За игровой год на домашней арене набралось всего две победы и одна ничья — остальные встречи москвичи проиграли, чаще даже не забивая в ответ.

Кровавый Гошев

Несмотря на такие расклады, в первом тайме «Торпедо» удивило. По игре вообще не было похоже, что команда уже вылетела. Парни Клотета прекрасно боролись, грамотно оборонялись и, главное, отлично выбегали в контратаки.

Но моментами такая мотивация приводила к страшным стыкам. Например, на 31-й минуте нападающий Рейна не успел к мячу и на всей скорости протаранил голкипера «Оренбурга» Гошева, оставив тому рассечение над бровью. Вратарская кровь залила все вокруг — подлечивали Евгения несколько минут. Ему даже пришлось поменять форму. А гол, который Рейна оформил в результате яростной атаки, пришлось отменить.

Бедный Бабурин

В матче мучился не только Гошев. Но если у вратаря «Оренбурга» боли были физическими, то голкипер «Торпедо» страдал ментально: защитники «Торпедо» привезли два 11-метровых, и с обоими ударами Егор не справился.

Причем для Бабурина эти пенальти стали 12-м и 13-м в сезоне (вратарь отразил четыре). А в сухом остатке «Торпедо» только с 11-метровых пропустило за сезон девять мячей — нельзя так сильно усложнять себе жизнь, когда решаешь задачи на высшем уровне и цепляешься за каждые очки.

Самсонов снова удалился

Капитан «Торпедо», ранее в этом сезоне пообещавший, что команда не вылетит, кажется, тяжело переживает возвращение в первую лигу. В матче с ЦСКА (поражение в нем отправило черно-белых в ФНЛ) Самсонов заработал первое в сезоне удаление — получил две желтые карточки в конце встречи.

Но помочь команде достойно финишировать Артем не захотел — едва он отсидел дисквалификацию (пропустил матч с «Динамо»), тут же получил две желтые в игре с «Оренбургом». Теперь «Торпедо» 3 июня придется отдуваться без него, а Самсонов пока в РПЛ больше не сыграет. Этот сезон для него закончен.

Хотеть — мало

Два пенальти сильно повлияли на попытки «Торпедо» остановить «Оренбург». Первый тайм, в котором команда Клотета оборонялась, живо убегала в контратаки и даже красиво забила усилиями Чурича (его удар с двумя рикошетами от перекладины — украшение матча), сменился серым вторым таймом. Там «Оренбург» вернул ситуацию под свой контроль и забил второй мяч. А под занавес встречи упаковал еще и третий — гол Данила Капустянского стал для него дебютным в РПЛ.

«Торпедо» в очередной раз проигрывает, много пропускает и остается в меньшинстве. Черно-белых точно не упрекнешь в отсутствии мотивации, но одного желания недостаточно для побед на таком уровне.

Это же подтвердит и «Оренбург», который давно играет в свое удовольствие (новичок РПЛ давно обезопасил себя от вылета), а под конец сезона прервал серию из трех матчей без побед и может рассчитывать на место в восьмерке.

Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Торпедо (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Российско-украинский финал не в нашу пользу. Но на «Ролан Гаррос» все может быть по-другому
«Было жарко». Баскетболистка упала в обморок перед Байденом
Двое военнослужащих погибли после атаки дрона-камикадзе в Брянской области
СМИ назвали последствия для Украины от появления ядерного оружия в Белоруссии
Горы с плеч: почему Армения смирилась с потерей Карабаха
Три варианта развития Арктики предложили российские эксперты
Популярное видео
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 29-й тур: «Сочи» — «Зенит», «Краснодар» — ЦСКА и другие матчи
Бородюк — о поражении «Торпедо» от «Оренбурга»: «Пусть высказывается Ходоровский»
«Торпедо» рассчитывает на отстранение от работы арбитров Бобровского и Панина
Гаджиев рассказал, как сделать чемпионат России привлекательнее для болельщиков
Непомнящий считает «Ростов» прорывом сезона
Гаджиев полагает, что ЦСКА в матче с «Краснодаром» будет соответствовать своему уровню
Деменко считает, что «Спартак» нельзя назвать однозначным фаворитом в матче с «Пари НН»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Спартак» без Соболева до конца сезона, Промес может догнать Малкома, а «Ахмат» — обогнать «Ростов» и занять высшее место в своей истории
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 28 20 6 2 72-19 66
2
 ЦСКА 28 16 6 6 52-26 54
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 28 13 7 8 60-44 46
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 28 11 4 13 36-52 37
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 28 7 5 16 31-50 26
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
27.05 14:00
Химки – Урал
 0 : 3
27.05 16:30
Торпедо – Оренбург
 1 : 3
27.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
27.05 19:00
Сочи – Зенит
 - : -
28.05 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
28.05 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
28.05 16:30
Факел – Кр. Советов
 - : -
28.05 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 11
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 26 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 18 1 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости