РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Статьи   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ
Судейство

Арбитр Кукуляк не удалил двух игроков «Ростова». Как это понимать?

Александр Бобров
Александр Бобров
Заместитель шефа отдела футбола
Сегодня, 16:45
Евгений Кукуляк. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II «Ростов» — «Уфа». «Ростов» — «Уфа». «Ростов» — «Уфа». «Ростов» — «Уфа».
Евгений Кукуляк. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Судейская бригада неудачно провела матч в Ростове-на-Дону. Разбираем спорные эпизоды
Ростов — Уфа

Неудаление Норманна

На 65-й минуте матча «Ростов» — «Уфа» арбитр Евгений Кукуляк ошибочно не вынес предупреждение Матиасу Норманну, когда тот ударил рукой Филипа Мрзляка. Для ростовского игрока желтая карточка стала бы второй — он покинул бы поле.

"Ростов" - "Уфа".
«Ростов» — «Уфа».

А на 57-й минуте рефери не наказал предупреждением уфимца Тимура Жамалетдинова за неспортивное поведение.

"Ростов" - "Уфа".
«Ростов» — «Уфа».

Неудаление Бабурина

На 73-й минуте Кукуляк и его второй ассистент Николай Еремин ошиблись, не зафиксировав фол со стороны вратаря ростовчан Егора Бабурина. Тот задержал рукой Дмитрия Сысуева и должен был получить красную карточку за лишение соперника явной возможности забить гол.

"Ростов" - "Уфа".
«Ростов» — «Уфа».

Судья не изменил свое решение и после того, как в его действия вмешались видеоассистенты Сергей Карасев и Дмитрий Сафьян. Они посчитали, что Кукуляк допустил явную ошибку, и предложили ему посмотреть видеозапись. Но рефери все равно не удалил голкипера.

"Ростов" - "Уфа".
«Ростов» — «Уфа».

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Александр Бобров все материалы автора
vs
16
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 17-й тур. Первые матчи декабря




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир