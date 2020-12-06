Арбитр Кукуляк не удалил двух игроков «Ростова». Как это понимать?
Неудаление Норманна
На 65-й минуте матча «Ростов» — «Уфа» арбитр Евгений Кукуляк ошибочно не вынес предупреждение Матиасу Норманну, когда тот ударил рукой Филипа Мрзляка. Для ростовского игрока желтая карточка стала бы второй — он покинул бы поле.
А на 57-й минуте рефери не наказал предупреждением уфимца Тимура Жамалетдинова за неспортивное поведение.
Неудаление Бабурина
На 73-й минуте Кукуляк и его второй ассистент Николай Еремин ошиблись, не зафиксировав фол со стороны вратаря ростовчан Егора Бабурина. Тот задержал рукой Дмитрия Сысуева и должен был получить красную карточку за лишение соперника явной возможности забить гол.
Судья не изменил свое решение и после того, как в его действия вмешались видеоассистенты Сергей Карасев и Дмитрий Сафьян. Они посчитали, что Кукуляк допустил явную ошибку, и предложили ему посмотреть видеозапись. Но рефери все равно не удалил голкипера.
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