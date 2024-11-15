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«В 40 лет Миша стал ребенком...» Второй бомбардир чемпионата СССР. Яркий форвард «Спартака». Умер в 46

Бывший нападающий «Спартака» Михаил Русяев умер 10 апреля 2011 года
Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Михаил Русяев в составе «Спартака»
Михаил Русяев в составе «Спартака».
Сегодня исполнилось бы 60 лет бывшему нападающему «Спартака» и «Локомотива» Михаилу Русяеву. «СЭ» рассказывает о судьбе талантливого футболиста, который рано ушел из жизни.

Не пробился у Бескова, а у Семина стал вторым бомбардиром Союза

Михаил Русяев — воспитанник спартаковского дубля. За основу красно-белых нападающий дебютировал в августе 1982 года в гостевой встрече с харьковским «Металлистом». А вот первый гол в составе команды Константина Бескова забил лишь в сезоне-1984 — в ворота донецкого «Шахтера».

Стать твердым игроком первой команды ему все же не удалось. В золотом сезоне 1987 года он отыграл за москвичей 13 матчей, из которых всего два — в стартовом составе.

В 1988-м Михаил ушел в «Локомотив» к Юрию Семину. И не прогадал! В первом же матче за железнодорожников он огорчил «Нефтчи», еще через два тура оформил дубль в поединке с тбилисским «Динамо». В июне-июле форвард поймал кураж и отличился в четырех встречах кряду.

Самой драматичной получилась игра со своей бывшей командой — «Спартаком». К 84-й минуте железнодорожники уверенно шли к победе благодаря двум точным ударам Русяева (2:0).

— Это был, пожалуй, один из лучших матчей в моей карьере, — вспоминал нападающий. — Помню его до мельчайших подробностей. «Локомотив» в то время играл весьма прилично. К тому же в команде было много бывших спартаковцев — они сражались против экс-клуба с особым энтузиазмом. После того матча я, кстати, возглавил список бомбардиров первенства Союза. Первый гол забил, замкнув у ближней штанги подачу с углового. Второй раз отличился, получив низовую передачу — в подкате, дотянувшись до мяча, отправил его в ворота.

Однако красно-белые все же спаслись усилиями Родионова и Шалимова. 2:2!

— К сожалению, под конец встречи соперникам удалось сравнять счет. От неожиданности, помнится, наши игроки дружно рухнули на газон и долго не могли прийти в себя. Да и было отчего переживать — вместо верной победы мы довольствовались ничьей. Любопытно, что в конце сезона нам не хватило одного очка, чтобы попасть в Кубок УЕФА («Локо» занял седьмое место, всего на одно очко отстав от ленинградского «Зенита». — Прим. «СЭ»), — рассказывал Русяев.

В составе «Локо» Михаил едва не стал лучшим бомбардиром чемпионата СССР-1988, забив 15 мячей (у Евгения Шахова из «Днепра» и московского динамовца Александра Бородюка было по 16).

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Даже футболистов со средними данными «Спартак» превращал в звезд

А вот следующий сезон получился для «Локомотива» провальным. Предпоследнее место и вылет в первую лигу. Русяев принял участие в 29 играх, забив 10 мячей.

— В 1989 году «Локомотив» вылетел из высшей лиги. Константин Иванович Бесков, а позже Олег Иванович Романцев предлагали мне вернуться в «Спартак», я уже согласился, — рассказывал «СЭ» Русяев в 1996 году. — Но у Юрия Павловича Семина, возглавлявшего «Локо», появилась возможность через каких-то эмигрантов в Америке устроить нескольких игроков в европейские клубы. В те годы попасть за границу было очень сложно и очень престижно. В общем, решил испытать себя в Германии. Почти одновременно со мной тогда уехал Сергей Горлукович. Мы были одними из первых советских легионеров, до нас на Запад попадали только наши звезды первой величины — Блохин, Заваров, Беланов. Что и говорить, зарплата в то время в европейских клубах была несопоставима с той, которую мы получали дома. И все-таки сегодня часто ловлю себя на мысли, что не стоило тогда уезжать.

— Почему?

— В стране все менялось, становился другим и спорт. Помните, как здорово «Спартак» тогда заиграл — в полуфинал Кубка чемпионов пробился. Пошел бы к Романцеву, когда он меня звал, может, совсем бы по-другому судьба сложилась. Ребята из «Спартака» потом в известнейшие европейские клубы попали. Я же, уехав немного раньше их, оказался во второй немецкой лиге и считал себя счастливчиком. А ведь уехал в расцвете сил. В 1988 году с 15 голами стал в Союзе вторым бомбардиром, в 1989 году забил 10 голов. Подождал бы годик-другой — наверняка попал бы потом в Европе на более высокий уровень. Ведь «Спартак» — это фирма, все ребята, которые проходят его школу, потом прочно становятся на ноги. Даже футболистов со средними данными «Спартак» превращает в звезд. Помню, когда Валера Карпин из воронежского «Факела» пришел в «Спартак», он только здоровьем и выносливостью выделялся. Никто и не предполагал, что парень звездой такой величины станет. Но Валера прошел все этапы спартаковской школы, многое взял трудолюбием и теперь — ведущий игрок «Валенсии». Это я к тому, что тренировочный процесс в «Спартаке» так налажен, что позволяет футболистам раскрыться в полной мере.

В Германии Русяев первый сезон провел за клуб второй бундеслиги «Алеманию» (1 гол в 11 матчах), а затем у него появился вариант поиграть в элитном дивизионе. Глаз на россиянина положил «Бохум», однако американские посредники футболиста и руководство клуба не договорились. Следующие два года Михаил продолжил играть во втором немецком дивизионе, но уже за «Ольденбург» (55 матчей, 17 голов).

В 1992-м Русяев вернулся в «Спартак» и обедни не испортил: отыграл 15 матчей чемпионата России, забив шесть голов (оформил два дубля — в ворота «Асмарала» и «Кубани»).

— Сейчас Радченко и Русяев — оптимальный вариант атаки «Спартака»? — спросил Романцева корреспондент «СЭ» в сентябре 1992 года.

— Этим дуэтом нам удобно начинать игру. Но хорошо, что в команде острая конкуренция. Есть Писарев и Бесчастных, способные сыграть не только форвардов, но и крайних хавов. Поэтому и Попов с Карпиным не могут чувствовать себя спокойно.

В другом интервью Олег Иванович заметил, что возвращение в команду Русяева пошло на пользу молодому Бесчастных:

— Вот прошлым летом уехал в юношескую сборную Бесчастных. А тут вернулся из Германии Русяев и забил несколько голов кряду. И сел, вернувшись из сборной, Володя на «банку». И не обиделся. А начал тренироваться серьезнее, чем раньше. Через пару месяцев Бесчастных вернулся в основу и опять стал забивать.

Футболист Михаил Русяев
Михаил Русяев.
Фото из личного архива Михаила Русяева

«Не собирался я уходить из «Спартака», но...»

А вот воспоминания самого Русяева о том периоде своей карьеры:

— Романцев еще в 1992 году усовершенствовал фирменную игру, пригласив из Украины группу физически сильных, атлетичных футболистов, таких как Никифоров и Онопко. При этом их обучили спартаковскому футболу. Вообще для меня идеал — это сочетание школ «Спартака» и киевского «Динамо». Никто лучше спартаковцев не умеет играть в «квадраты», но... без ворот. А киевское «Динамо» всегда отличалось проходами по флангам, прессингом.

В 1989-м я отправился в клуб второй бундеслиги. При этом заработки там были несопоставимы с нашей высшей. Конечно, мною руководили и стремление заработать, и желание увидеть другую жизнь. Когда приезжал в Москву, ребята на меня во все глаза смотрели. Зато когда вернулся в 1992 году в «Спартак», то уже вел с ними работу, убеждал, что они, чемпионы страны, футболисты сборной, должны ехать только в хороший клуб в Испанию, Италию или Германию на хорошие деньги, а не куда-нибудь в Финляндию.

Русяев принял участие в победах красно-белых над «Ливерпулем» в 1/8 финала Кубка кубков (4:2, 2:0). Правда, оба матча начинал на скамейке запасных, а во вторых таймах менял Бесчастных и Писарева.

Зимой 1993-го нападающий вновь уехал в Германию.

— Из «Спартака» я уходить не собирался, команда тогда хорошо в розыгрыше Кубка кубков выступала, и мы думали, что сможем выиграть этот турнир, — рассказывал форвард корреспонденту «СЭ». — Помните, как «Спартак» дважды «Ливерпуль обыграл — 4:2 дома и 2:0 в гостях? Готовясь к четвертьфиналу Кубка кубков, команда выехала в январе 1993 года на зимние турниры в Германию. Там со мной связался президент берлинской «Теннис-Боруссии» - известнейший музыкальный продюсер, мультимиллионер Джек Вайт. Он мне все красиво расписал, сказал, что собирается создать в Берлине — огромном городе, где в тот момент не было даже клуба первой лиги — команду экстра-класса. Объяснил, что его «Теннис-Боруссия» хоть и выступает еще в региональной лиге, но так оторвалась от преследователей, что наверняка выйдет во второй дивизион. Ну а после всех красивых слов сделал такое финансовое предложение, отказаться от которого было невозможно. К тому же дела мои в «Спартаке» складывались тогда не лучшим образом. Мне шел 29-й год, и я все чаще не попадал в состав, где набирали силу молодые Дима Радченко и Вова Бесчастных. В общем, все взвесив, я принял предложение Вайта.

На этот раз Русяев задержался в Германии на 8 лет, выступая во второй и третьей бундеслигах.

Возвращение в Россию произошло в 2000-м. Михаил с головой окунулся в новый для себя вид спорта — мини-футбол. Старые друзья позвали его в «Норильский никель» на должность генерального директора. По итогам сезона-2001/02 «Норникель» стал чемпионом России.

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Врач отказался класть в реанимацию: «Утром проснется — само пройдет...»

Жизнь бурлила и била новыми красками. Все оборвалось в 2005 году. Вот что рассказывал друг Русяева, известный спартаковский болельщик Олег Семенов «Мосфильмовский» в большом интервью «Советскому спорту»:

— В ночь накануне Рождества Миша посмотрел по телевизору фильм и лег спать. Во сне все и произошло. От образовавшегося в сонной артерии тромба оторвался кусочек. Этого было достаточно... Отчего так случилось? А отчего вообще тромбы образуются? Может, оттого что не следим за собой, а кровь с возрастом густеет. Ее разжижать надо. Мужикам, особенно после 35, следует почаще здоровье проверять, к врачу ходить. Но разве этим кто-то занимается? Не болит — и ладно... Русский авось.

«Скорая» отвезла Мишку в 61-ю больницу. Ночь перед Рождеством! Страна гуляет! Дежурный врач отказался класть в реанимацию, делать обследование. Сказал: «Утром проснется, и все само пройдет...»

Жена Лейла, естественно, в шоке. Огромное спасибо и низкий поклон приехавшей ночью в больницу ее подруге Карине Носковой — врачу в Институте гастроэнтерологии. Представляете, сама пункцию делала! Если бы не она, Мишка бы прямо там умер!

На следующее утро из «Склифосовского» приехал реанимобиль. Неделю Мишей в «Склифе» серьезно занимались (делали процедуры, чтобы тромб рассосался), затем Лейла перевела его в НИИ неврологии на Волоколамке. Потом больница Управления делами при президенте. Некрасовская больница. Кремлевка. Вновь НИИ неврологии (все оплачивал удивительный человек — Игорь Николаевич Жук). Но как врачи ни бились, особых подвижек не было. А все из-за того, что в первые часы не оказали помощь в 61-й больнице! Миша в 40 лет стал ребенком. Сиделка от него практически не отходила. Левая сторона тела была частично парализована и лишена чувствительности. При мне бил себя кулаком по ноге: «Олег, я ничего не чувствую...»

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин
Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин.
Фото Татьяна Дорогутина, архив «СЭ»

Помощь Карпина

«Время шло, Мишка лечился, но прогресса не было, — грустно вздыхал Семенов. — Спустя два года врачи Лейле прямо сказали: шансов никаких. Крест поставили: «С этим ничего не поделаешь, только инвалидная коляска».

Было решено, что Михаила надо отправить на лечение в Китай. Деньги на первую поездку собирали всем миром. Со второй поездкой Русяеву помогли бизнесмены, а с третьей — Валерий Карпин, на тот момент генеральный директор «Спартака».

Из воспоминаний Семенова:

«На первой же встрече болельщиков с новым гендиректором, когда вопросы закончились, я подошел: «Валера, помнишь друга, Мишу Русяева?» — «Конечно. Как он?» Я рассказал ему о случившемся. Карпин сразу обнадежил: «Мы сейчас Фонд помощи ветеранам «Спартака» создаем. Скоро утрясем все юридические моменты и выделим нужную сумму». Мише откровенно повезло, что такой человек в клуб пришел. Способный самостоятельно решения принимать. Сказал — сделал».

Юрий Суслопаров (второй слева) и&nbsp;его партнеры по &laquo;Спартаку&raquo; в&nbsp;1990 году: Валерий Шмаров, Василий Кульков и&nbsp;Игорь Шалимов. «Ну, закодируюсь, а ребята меня опять забудут». Нелепая смерть чемпиона СССР в составе «Спартака»

По словам Семенова, Русяев не сдавался, боролся с тяжелым недугом. Сильное впечатление на него произвел сюжет по телевидению про судьбу Андрея Иванова. Бывший защитник «Спартака» и сборной России умер в 42 года, так и не справившись с алкогольной зависимостью.

— Когда Иванов умер, Русяев еще больше расстроился, а потом сказал: «Олег, мне обязательно нужно в Китай. Не хочу я так же. Буду через пот лечиться, через боль...» — говорил Семенов в интервью «Советскому Спорту».

Китайская медицина на какое-то время давала положительный эффект, Михаилу становилось лучше.

Увы, болезнь оказалась сильнее... 10 апреля 2011 года Михаил Русяев скончался. Ему было всего 46.

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