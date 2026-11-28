«Слухи о моем увольнении? Это чушь собачья и полный бред». Семак и Игдисамов — после победы «Зенита»
«Зенит» разгромил ЦСКА (4:1) в матче 16-го тура РПЛ благодаря голам Александра Соболева, Максима Глушенкова и Луиса Энрике. Единственный мяч армейцев забил Данил Круговой. После финального свистка Сергей Семак и Дмитрий Игдисамов ответили на вопросы журналистов.
Семак: «Кто и зачем такое распространяет — уже не наша зона ответственности»
— Хорошая игра получилась в нашем исполнении, — сказал главный тренер «Зенита». — Контролировали ход матча, взяли реванш за поражение в первом круге. Сегодня в атаке мы сыграли не хуже, чем тогда, а в обороне не дали сопернику пространства. Спасибо всем болельщикам, которые пришли поддержать команду.
— Серая полоса прошла?
— У нас были неудачные результаты. Упустили победу в матче с «Ростовом». Где-то нам не везет, такие игры всегда бывают. Легких нет. Сегодня ребята сделали все, что могли.
— Ожидали такой инертной игры со стороны ЦСКА?
— Не думаю, что они играли инертно. При любом результате соперник хотел забить и изменить ход матча. Им нужно было рисковать. В первом круге нам не повезло с реализацией. Сегодня было меньше ошибок — и результат другой.
— Перед матчем с ЦСКА появились слухи о вашем увольнении.
— Никогда не комментирую такое. Мы разговаривали с Зыряновым. Так что это чушь собачья и полный бред. Это уже не наша зона ответственности — кто и зачем такое распространяет.
— Как состояние Педро?
— Педро, Нино и Дивеева пришлось заменить. На первый взгляд острых травм нет. Но завтра будет понятно, что с игроками.
— Корректируете ли тренировки с учетом погодных условий?
— Конечно. Из-за низкой температуры меняются свойства мяча. Принимаем во внимание и качество поля.
— Перед матчем ЦСКА выложил ролик со стендапом от Кругового. Помогает ли подобное мотивировать игроков?
— Мотивацию и настрой все равно нужно контролировать. Во всем необходима мера. Что касается взаимоотношений Кругового и Глушенкова, то не вижу смысла это комментировать.
Игдисамов: «Беру ответственность за результат на себя»
— Почему не удалось ничего противопоставить «Зениту»?
— Здесь много факторов. Первое — эмоциональное состояние. Я не смог подготовить команду к матчу. Хотя мы делали акцент на агрессии, видимо, я выбрал неправильные слова, чтобы донести это до ребят.
— В перерыве вы перешли на игру с четырьмя защитниками. Почему поменяли схему?
— Потому что нужно было отыгрываться.
— Насколько игроки, вышедшие на замену, выполнили тактическую установку?
— Хотелось бы, чтобы они лучше вошли в игру.
— ЦСКА пропустил уже десять мячей за три тура...
— Стало больше индивидуальных ошибок. Есть определенное утомление в головах. Где-то недобегаем. Только этим могу объяснить происходящее.
— Возможно, команде не хватает качества в обороне. Будете просить центрального защитника в зимнее трансферное окно?
— Необязательно кого-то покупать. Нужно работать над игрой в защите. Не забывайте про возраст наших игроков. Кириллу Данилову 19 лет. Он не может сразу стать Нестой или Мальдини.
— Сказался ли на результате проморолик с Круговым в роли стендап-комика?
— Не знаю. Не обращаю внимания на такое. «Зенит» и без этого был настроен на победу.
— ЦСКА вернется в борьбу за чемпионский титул?
— На данном этапе нет смысла что-либо прогнозировать. Впереди еще много туров.
— Сыграет ли Владислав Тороп против «Родины»?
— Ни один тренер не скажет вам о следующем матче сразу после игры.
— Просто много ошибок допускают и Тороп, и Бориско...
— Но я не могу вам ничего сказать сейчас. Решим после недельного цикла.
— ЦСКА больше владеет мячом, но испытывает проблемы в позиционной атаке. Может быть, стоило сразу отдать мяч «Зениту»?
— При счете 0:2?
— Еще в начале матча.
— Мне кажется, именно «Зенит» владел мячом в начале встречи. Позже соперник действовал по счету, отдал нам мяч и выбегал в контратаки.
— Вы рассматриваете полузащитника Энрике Кармо в качестве игрока на замену?
— Он прибавляет в последнее время. Но нужно понимать, в каких условиях его использовать. В матчах с такими командами, как «Зенит», у нас может возникнуть много проблем в обороне на той позиции, где играет Энрике. Он часто смещается в одну зону, получает там мяч и начинает свой забег. Не всегда это нужно команде. А вот в последние 30 минут его качества помогают. Нужно смотреть, где и как его эффективнее всего использовать.
— Сказалась ли на сегодняшней игре встреча в Кубке против «Акрона»?
— Я говорил, что впереди нас ждут сложные игры. Да, мы победили «Акрон», выполнили задачу. Но после матча даже не было эмоций. Многие устали к концу года. Наверное, поэтому и получилось такое начало в нашем исполнении сегодня. Но я беру ответственность за результат на себя.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|16
|11
|1
|4
|37-19
|34
|
2
|Динамо
|15
|10
|2
|3
|24-14
|32
|
3
|Спартак
|15
|9
|3
|3
|28-12
|30
|
4
|Краснодар
|15
|7
|6
|2
|26-19
|27
|
5
|ЦСКА
|16
|7
|5
|4
|25-22
|26
|
6
|Рубин
|16
|6
|6
|4
|20-19
|24
|
7
|Балтика
|16
|6
|5
|5
|20-15
|23
|
8
|Ростов
|15
|6
|4
|5
|21-19
|22
|
9
|Крылья Советов
|15
|4
|6
|5
|19-23
|18
|
10
|Оренбург
|15
|3
|8
|4
|14-16
|17
|
11
|Ахмат
|16
|4
|5
|7
|18-21
|17
|
12
|Динамо Мх
|15
|5
|2
|8
|18-27
|17
|
13
|Локомотив
|15
|3
|5
|7
|17-21
|14
|
14
|Родина
|15
|3
|3
|9
|15-30
|12
|
15
|Акрон
|16
|2
|6
|8
|17-30
|12
|
16
|Факел
|15
|2
|3
|10
|11-23
|9
|28.11
|14:00
|Рубин – Акрон
|3 : 0
|28.11
|16:30
|ЦСКА – Зенит
|1 : 4
|28.11
|19:00
|Балтика – Ахмат
|1 : 0
|29.11
|13:00
|Оренбург – Родина
|- : -
|29.11
|15:15
|Ростов – Краснодар
|- : -
|29.11
|17:30
|Крылья Советов – Динамо
|- : -
|29.11
|19:45
|Локомотив – Динамо Мх
|- : -
|30.11
|19:30
|Факел – Спартак
|- : -
|П
|
|
Педро
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Роберту Алвес Кристиан
Краснодар
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Максименко
Спартак
|13
|2
|1
|
|
Вячеслав Бардыбахин
Акрон
|14
|1
|4
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|14
|1
|4