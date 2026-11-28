«Слухи о моем увольнении? Это чушь собачья и полный бред». Семак и Игдисамов — после победы «Зенита»

Пресс-конференция главных тренеров «Зенита» и ЦСКА.

Чемпионат России. Премьер-лига. 16-й тур.

28 ноября, 16:30. ВЭБ Арена (Москва)

«Зенит» разгромил ЦСКА (4:1) в матче 16-го тура РПЛ благодаря голам Александра Соболева, Максима Глушенкова и Луиса Энрике. Единственный мяч армейцев забил Данил Круговой. После финального свистка Сергей Семак и Дмитрий Игдисамов ответили на вопросы журналистов.

Семак: «Кто и зачем такое распространяет — уже не наша зона ответственности»

— Хорошая игра получилась в нашем исполнении, — сказал главный тренер «Зенита». — Контролировали ход матча, взяли реванш за поражение в первом круге. Сегодня в атаке мы сыграли не хуже, чем тогда, а в обороне не дали сопернику пространства. Спасибо всем болельщикам, которые пришли поддержать команду.

— Серая полоса прошла?

— У нас были неудачные результаты. Упустили победу в матче с «Ростовом». Где-то нам не везет, такие игры всегда бывают. Легких нет. Сегодня ребята сделали все, что могли.

— Ожидали такой инертной игры со стороны ЦСКА?

— Не думаю, что они играли инертно. При любом результате соперник хотел забить и изменить ход матча. Им нужно было рисковать. В первом круге нам не повезло с реализацией. Сегодня было меньше ошибок — и результат другой.

— Перед матчем с ЦСКА появились слухи о вашем увольнении.

— Никогда не комментирую такое. Мы разговаривали с Зыряновым. Так что это чушь собачья и полный бред. Это уже не наша зона ответственности — кто и зачем такое распространяет.

— Как состояние Педро?

— Педро, Нино и Дивеева пришлось заменить. На первый взгляд острых травм нет. Но завтра будет понятно, что с игроками.

— Корректируете ли тренировки с учетом погодных условий?

— Конечно. Из-за низкой температуры меняются свойства мяча. Принимаем во внимание и качество поля.

— Перед матчем ЦСКА выложил ролик со стендапом от Кругового. Помогает ли подобное мотивировать игроков?

— Мотивацию и настрой все равно нужно контролировать. Во всем необходима мера. Что касается взаимоотношений Кругового и Глушенкова, то не вижу смысла это комментировать.

Дмитрий Игдисамов. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Игдисамов: «Беру ответственность за результат на себя»

— Почему не удалось ничего противопоставить «Зениту»?

— Здесь много факторов. Первое — эмоциональное состояние. Я не смог подготовить команду к матчу. Хотя мы делали акцент на агрессии, видимо, я выбрал неправильные слова, чтобы донести это до ребят.

— В перерыве вы перешли на игру с четырьмя защитниками. Почему поменяли схему?

— Потому что нужно было отыгрываться.

— Насколько игроки, вышедшие на замену, выполнили тактическую установку?

— Хотелось бы, чтобы они лучше вошли в игру.

— ЦСКА пропустил уже десять мячей за три тура...

— Стало больше индивидуальных ошибок. Есть определенное утомление в головах. Где-то недобегаем. Только этим могу объяснить происходящее.

— Возможно, команде не хватает качества в обороне. Будете просить центрального защитника в зимнее трансферное окно?

— Необязательно кого-то покупать. Нужно работать над игрой в защите. Не забывайте про возраст наших игроков. Кириллу Данилову 19 лет. Он не может сразу стать Нестой или Мальдини.

— Сказался ли на результате проморолик с Круговым в роли стендап-комика?

— Не знаю. Не обращаю внимания на такое. «Зенит» и без этого был настроен на победу.

— ЦСКА вернется в борьбу за чемпионский титул?

— На данном этапе нет смысла что-либо прогнозировать. Впереди еще много туров.

— Сыграет ли Владислав Тороп против «Родины»?

— Ни один тренер не скажет вам о следующем матче сразу после игры.

— Просто много ошибок допускают и Тороп, и Бориско...

— Но я не могу вам ничего сказать сейчас. Решим после недельного цикла.

— ЦСКА больше владеет мячом, но испытывает проблемы в позиционной атаке. Может быть, стоило сразу отдать мяч «Зениту»?

— При счете 0:2?

— Еще в начале матча.

— Мне кажется, именно «Зенит» владел мячом в начале встречи. Позже соперник действовал по счету, отдал нам мяч и выбегал в контратаки.

— Вы рассматриваете полузащитника Энрике Кармо в качестве игрока на замену?

— Он прибавляет в последнее время. Но нужно понимать, в каких условиях его использовать. В матчах с такими командами, как «Зенит», у нас может возникнуть много проблем в обороне на той позиции, где играет Энрике. Он часто смещается в одну зону, получает там мяч и начинает свой забег. Не всегда это нужно команде. А вот в последние 30 минут его качества помогают. Нужно смотреть, где и как его эффективнее всего использовать.

— Сказалась ли на сегодняшней игре встреча в Кубке против «Акрона»?

— Я говорил, что впереди нас ждут сложные игры. Да, мы победили «Акрон», выполнили задачу. Но после матча даже не было эмоций. Многие устали к концу года. Наверное, поэтому и получилось такое начало в нашем исполнении сегодня. Но я беру ответственность за результат на себя.