«Я не стендап-комик, но тоже могу что-то сказать». Глушенков — после игры «Зенита» с ЦСКА

Максим оформил дубль и дал огненное интервью с отсылкой на слова Кругового.

Чемпионат России. Премьер-лига. 16-й тур.

28 ноября, 16:30. ВЭБ Арена (Москва)

«Зенит» разгромил ЦСКА в игре 16-го тура РПЛ — 4:1. Одним из главных героев встречи стал Максим Глушенков, оформивший дубль. После финального свистка полузащитник ответил Данилу Круговому на его стендап в предматчевом видео, которое выпустила пресс-служба армейцев.

И на поле, и у микрофона

Первый мяч Максим забил на 40-й минуте, когда петербуржцы уже вели в счете. Глушенков откликнулся на передачу Артема Карпукаса, выскочил один на один с Бориско и эффектно перебросил вышедшего из ворот голкипера.

В начале второго тайма Луис Энрике увеличил преимущество, однако свое слово все-таки сказал и Круговой. На 73-й минуте воспитанник «Зенита» отличился красивым дальним ударом. Вскоре Данил еще и вынес мяч практически с линии пустых ворот после очередного выпада Глушенкова. Но спастись от второго гола Максима не удалось — на 81-й минуте он разыграл отличную стенку с Александром Соболевым и оформил дубль.

А после финального свистка Глушенков подошел к журналисту «Матч ТВ», произнес всего несколько фраз и тут же ушел.

«Я, конечно, не стендап-комик, но тоже могу в принципе что-то сказать. Спасибо всем болельщикам, вы прекрасная публика».

Теперь на счету полузащитника 12 голов в нынешнем чемпионате — он единолично возглавляет гонку бомбардиров РПЛ.

Круговой сам раззадорил соперников

История противостояния двух футболистов началась еще в середине ноября. Напомним, Круговой раскритиковал Глушенкова за игру в товарищеском матче сборной России с Нигерией (3:3), заявив, что после выхода полузащитника «Зенита» национальная команда действовала в меньшинстве.

А за два дня до встречи пресс-служба армейцев выпустила проморолик под названием «Стендап о бывших». В нем Данил пошутил над количеством легионеров и воспитанников в составе петербуржцев, судейством и собственной зарплатой в бывшем клубе. Не обошлось и без очередного укола в адрес Глушенкова.

«Недавно же играла сборная России. Я тоже играл, старался. Хотя, оказывается, можно было вообще туда не приезжать. У нас же теперь сборная — это по желанию», — сказал Круговой в видео.

Петербуржцы ответили традиционной эпиграммой, назвав Данила «кругом, не помнящим родства», и напомнили армейцам, что те уже десять лет не выигрывали чемпионат России.

После победы в Москве свое отношение к словам Кругового выразил и полузащитник «Зенита» Артем Карпукас — сразу после того, как Глушенков отошел от микрофона.

«Слушайте, ну, вообще, это не очень правильно, не очень этично, наверное. Он [Круговой] в последнее время больше занимается медийностью, чем футболом. Ну а мы вышли сегодня побеждать и показали хороший уровень. В принципе могли забивать еще», — заявил футболист в эфире «Матч ТВ».

Высказался по теме и Соболев. Он удивился, что автогол Аззи изначально записали не на него, но сделал это с отсылкой на Кругового.

«Раз у нас открытый микрофон, выскажусь. А что, у нас, когда рикошет, теперь считается автогол? Я понять не могу. Что за бред? Питер, всех с победой. Было смешно», — написал Соболев в соцсетях.

Позднее Александр высказался для пресс-службы «Зенита».

«Стендап так стендап. Им надо больше тренироваться, а не снимать... Интересно, в ЦСКА довольны Круговым? Все-таки четыре пропустили, хотя он и забил... Вопросики, думаю, к нему есть», — сказал Соболев.

Голкипер петербуржцев Богдан Москвичев был краток: «Ребята из ЦСКА, думаю, больше не будут говорить столько. Мы не говорили — мы показывали, и все», — сказал футболист в эфире «Матч ТВ».

Круговой, проходя через микст-зону, ответил скромно: «Поговорил ли с Глушенковым? Нет. Всего хорошего. С наступающим новым годом».

Медийная служба «Зенита» тоже не прошла мимо стендапа — после финального свистка в социальных сетях клуба появилась нарезка из четырех голов и кадры со смеющимся Лусиано Гонду из «Стендапа о бывших».

«На этом у нас все. С вами был «Зенит» Санкт-Петербург. Спасибо!» — написали сине-бело-голубые.