Сычев считает, что «Локомотив» поборется за чемпионство в этом сезоне РПЛ

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычев оценил выступление железнодорожников в первой части сезона РПЛ.

«Я считаю, что в первой части сезона оценка по игре «Локомотива» должна быть положительной, потому что продолжают борьбу за самые высокие места. Показывают достойную игру. Я считаю, что все покажет весенняя часть сезона, команда еще в борьбе за чемпионство. В первой части сезона РПЛ меня ничего не удивило. Очень радует, что наконец-то есть конкуренция в чемпионате. Приятно наблюдать за «Краснодаром», строится серьезная команда, которая хочет стать чемпионом. Всегда что-то говорят со стороны по таблице, но все покажет игра весной», — приводит слова Сычева Metaratings.ru.

«Локомотив» ушел на зимнюю паузу в чемпионате на четвертом месте с 31 очком, уступая лидирующему «Краснодару» 7 баллов.