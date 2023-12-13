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Сегодня, 19:23

Сычев считает, что «Локомотив» поборется за чемпионство в этом сезоне РПЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычев оценил выступление железнодорожников в первой части сезона РПЛ.

«Я считаю, что в первой части сезона оценка по игре «Локомотива» должна быть положительной, потому что продолжают борьбу за самые высокие места. Показывают достойную игру. Я считаю, что все покажет весенняя часть сезона, команда еще в борьбе за чемпионство. В первой части сезона РПЛ меня ничего не удивило. Очень радует, что наконец-то есть конкуренция в чемпионате. Приятно наблюдать за «Краснодаром», строится серьезная команда, которая хочет стать чемпионом. Всегда что-то говорят со стороны по таблице, но все покажет игра весной», — приводит слова Сычева Metaratings.ru.

«Локомотив» ушел на зимнюю паузу в чемпионате на четвертом месте с 31 очком, уступая лидирующему «Краснодару» 7 баллов.

Источник: Metaratings.ru
Дмитрий Сычев
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
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Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
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Пари НН – Факел
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