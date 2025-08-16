Жоао Виктор рассказал о дружбе с Вагнером Лав: «Футболист, которым я восхищаюсь»
Защитник «Васко Да Гама» Жоао Виктор назвал «СЭ» своих кумиров.
— Кто ваш кумир?
— Серхио Рамос.
— А если из бразильцев?
— Лусио.
— Вагнер Лав?
— Тоже. Я играл с ним в «Коринтиансе». Он отличный игрок, футболист, которым я восхищаюсь, мой друг, который сотворил прекрасную историю здесь.
Ранее «СЭ», сообщал, что Жоао Виктор перейдет в ЦСКА за 4,5 миллиона евро. При этом с защитником согласован трехлетний контракт.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего защитника в 5 миллионов евро.
