Жоао Виктор рассказал о дружбе с Вагнером Лав: «Футболист, которым я восхищаюсь»

Защитник «Васко Да Гама» Жоао Виктор назвал «СЭ» своих кумиров.

— Кто ваш кумир?

— Серхио Рамос.

— А если из бразильцев?

— Лусио.

— Вагнер Лав?

— Тоже. Я играл с ним в «Коринтиансе». Он отличный игрок, футболист, которым я восхищаюсь, мой друг, который сотворил прекрасную историю здесь.

Ранее «СЭ», сообщал, что Жоао Виктор перейдет в ЦСКА за 4,5 миллиона евро. При этом с защитником согласован трехлетний контракт.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего защитника в 5 миллионов евро.