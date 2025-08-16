Потенциальный новичок ЦСКА Жоао Виктор заявил, что мог оказаться в «Динамо» и «Локомотиве»

Защитник «Васко Да Гама» Жоао Виктор рассказал «СЭ», что мог оказаться в «Динамо» и «Локомотиве».

— Правда, что ты мог оказаться в «Локомотиве» и «Динамо»?

— Да, да. Интерес был, но я сразу был сосредоточен на ЦСКА.

— Говорили ли вы с Фабио Челестини о своей карьере в ЦСКА?

— Очень мало. Я больше общался с игроками — Аллерандро, Мойзесом и Рошей.

— Что вы думаете о российском чемпионате?

— Это очень конкурентный чемпионат, я думаю, там есть хорошие команды. Кто будет более последовательным на протяжении всего чемпионата, тот и выиграет.

Ранее «СЭ», сообщал, что Жоао Виктор перейдет в ЦСКА за 4,5 миллиона евро. При этом с защитником согласован трехлетний контракт.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего защитника в 5 миллионов евро.