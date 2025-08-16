Белорусская «Славия» арендовала Гулько у «Оренбурга»

Форвард «Оренбурга» Иван Гулько арендован белорусской «Славией», сообщается на официальном сайте клуба.

Арендное соглашение с 21-летним россиянином рассчитано до конца 2025 года.

В сезоне-2024/25 Гулько в общей сложности провел 31 матч, в которых забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.