16 августа, 09:15

«Спартак» — «Зенит»: во сколько начало и где смотреть трансляцию матча РПЛ

«Спартак» и «Зенит» сыграют в чемпионате России 16 августа
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

«Спартак» и «Зенит» проведут матч в пятом туре чемпионата России в субботу, 16 августа. Игра пройдет на «Лукойл Арене» в Москве. Стартовый свисток — в 17.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 5-й тур.
16 августа, 17:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
2:2
Зенит

Игру «Спартак» — «Зенит» в прямом эфире покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Эфир на федеральном канале начнется в 16.30 мск, за час до стартового свистка. Ретранслировать игру в прямом эфире будут онлайн-платформы «Okko» и «Кинопоиск».

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Ключевые события и результат игры «Спартак» — «Зенит» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте и ленте новостей.

Матч &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo; пройдет 16&nbsp;августа.«Спартак» — «Зенит». Онлайн-трансляция матча РПЛ

«Спартак» после четырех туров чемпионата России занимает 16-е место с 4 очками, предыдущим соперником красно-белых был «Локомотив» (2:4). У «Зенита» — 5 очков и 8-я строчка, в предыдущем туре сине-бело-голубые уступили «Ахмату» (0:1).

РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
