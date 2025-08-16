«Спартак» и «Зенит» проведут матч в пятом туре чемпионата России в субботу, 16 августа. Игра пройдет на «Лукойл Арене» в Москве. Стартовый свисток — в 17.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 5-й тур.

16 августа, 17:30. Лукойл Арена (Москва)

Игру «Спартак» — «Зенит» в прямом эфире покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Эфир на федеральном канале начнется в 16.30 мск, за час до стартового свистка. Ретранслировать игру в прямом эфире будут онлайн-платформы «Okko» и «Кинопоиск».

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Ключевые события и результат игры «Спартак» — «Зенит» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте и ленте новостей.

«Спартак» после четырех туров чемпионата России занимает 16-е место с 4 очками, предыдущим соперником красно-белых был «Локомотив» (2:4). У «Зенита» — 5 очков и 8-я строчка, в предыдущем туре сине-бело-голубые уступили «Ахмату» (0:1).