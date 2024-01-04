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Жена Карпина: «Новый год встретили в Турции, но не хватало оливье»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Дарья Карпина, супруга главного тренера сборной России и «Ростова» Валерия Карпина, рассказала, как они встретили Новый год.

«Встретили хорошо, в кругу друзей в Турции. Каково праздновать Новый год без снега? Вообще нескучно. Я не люблю лыжи и снег. А так, мы же ненадолго. Улетели на несколько дней и уже завтра возвращаемся в снега. Уже скоро начинаются сборы. Что у нас было на новогоднем столе? Ничего особенного, отельная еда. Но, конечно, не хватало салата «Оливье». Позволяет ли Карпин себе выпить шампанского в Новый год? В Новый год это всем позволительно — это новогодняя традиция. Если в меру, то ничего плохо в этом не вижу. Валерий Георгиевич тут не исключение», — приводит слова Карпиной «РБ Спорт».

«Ростов» после 18 туров под руководством Валерия Карпина занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 21 очко.

Ближайший матч сборная России проведет против Сербии в Москве 21 марта 2024 года.

Источник: bookmaker-ratings.ru
Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
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