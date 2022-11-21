«Спартак» поздравил Джикию с днем рождения

Пресс-служба «Спартака» поздравила защитника команды Георгия Джикию с днем рождения. Сегодня, 21 ноября, ему исполнилось 29 лет.

«Желаем ярких и запоминающихся побед, крепкого здоровья, и всего-всего наилучшего!» — говорится в сообщении.

Джикия выступает в «Спартаке» с 2017 года. За это время он провел 150 матчей за команду, забив 5 голов. В этом сезоне он провел 16 матчей в РПЛ, сделав 1 ассист.