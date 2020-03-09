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«Зенит» не смог забить «Уфе». Отрыв лидера от «Краснодара» — 6 очков

20:56
9 марта. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Уфа» — 0:0. Сине-бело-голубые не смогли забить во второй игре подряд. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
9 марта. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Уфа» — 0:0. Сине-бело-голубые не смогли забить во второй игре подряд. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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«Зенит» в домашнем матче 21-го тура Тинькофф чемпионата России сыграл вничью с «Уфой» (0:0). Для сине-бело-голубых это вторая нулевая ничья подряд после игры с «Локомотивом».

«Зенит» (47 очков) лидирует в РПЛ, отрыв от «Краснодара» — 6 очков.

«Уфа» (26 очков) обошла «Урал» и поднялась с девятого на восьмое место.

Тинькофф чемпионат России

Премьер-лига

21-й тур

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Уфа» — 0:0

«Зенит» (Санкт-Петербург): Лунев, Караваев, Осорио, Ракицкий, Дуглас Сантос (Дриусси, 67), Барриос, Оздоев (Ерохин, 77), Жирков, Ригони (Азмун, 46), Малком, Дзюба.

«Уфа»: Беленов, Алиев, Табидзе, Неделчару, Пуцко, Йокич, Карп, Фомин, Голубев, Урунов (Тилль, 72. Вомбергар, 90+3), Бизяк (Кротов, 64).

Предупреждения: Пуцко, 29. Бизяк, 45+1. Ракицкий, 50. Йокич, 52. Барриос, 78.

Судьи: Сухой (Люберцы). Еремин, Сафьян (оба — Москва).

ВАР: Мешков (Дмитров). Чельцов (Москва).

9 марта. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена».

Зенит — Уфа

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2019-2020/

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