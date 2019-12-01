Защитник «Спартака» Самюэль Жиго получил желтую карточку в гостевом матче 18-го тура чемпионата России против «Зенита».

Для француза это предупреждение стало четвертым в премьер-лиге, он пропустит встречу 19-го тура с «Ростовом».

Также с дончанами не сыграет Илья Кутепов, который также получил четвертую желтую карточку в сезоне.

Следующую игру «Зенита» — против «Динамо» — пропустит Магомед Оздоев, удаленный за две желтые карточки.

Трансляция матча «Зенит» — «Спартак»