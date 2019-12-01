«Зенит» — «Спартак» Жиго, как и Кутепов, пропустит матч с «Ростовом»
20:40
Защитник «Спартака» Самюэль Жиго получил желтую карточку в гостевом матче 18-го тура чемпионата России против «Зенита».
Для француза это предупреждение стало четвертым в премьер-лиге, он пропустит встречу 19-го тура с «Ростовом».
Также с дончанами не сыграет Илья Кутепов, который также получил четвертую желтую карточку в сезоне.
Следующую игру «Зенита» — против «Динамо» — пропустит Магомед Оздоев, удаленный за две желтые карточки.
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 18-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи
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