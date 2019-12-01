Во время матча 18-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» на стадионе заработали специальные шумовые установки, которые глушили выкрики болельщиков красно-белых.

На матче «Зенит» — «Спартак» глушат кричалки фанатов красно-белых про Дзюбу

Сектор красно-белых в этот момент зарядил оскорбительную кричалку в адрес Артема Дзюбы. Однако из-за включенной установки ничего не было слышно. При этом следующая кричалка против форварда не была заглушена. (Дмитрий Зимин)

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